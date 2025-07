Motorista bêbado é preso após fazer manobra perigosa na frente da PRF na BR-153

Policias notaram infração enquanto realizavam atendimento de um acidente na rodovia

Thiago Alonso - 21 de julho de 2025

Motorista foi preso na BR-153. (Foto: Divulgação/PRF/Captura/Google Street View)

Um motorista, de 28 anos, foi preso após cometer uma grave infração de trânsito, sem parecer se importar com a presença da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-153.

A prisão foi registrada neste domingo (20), enquanto a corporação prestava auxilio a um acidente no km 201 da rodovia, na altura do município de Uruaçu, no Norte goiano.

Durante o atendimento, o carro, que vinha pela GO-237, realizou uma manobra perigosa e adentrou a BR-153, convergindo à esquerda em local proibido, sem utilizar o trevo apropriado — quase batendo em outro veículo que transitava pela pista.

Ao ver a situação, os policias então se dirigiram até o motorista, que foi encontrado alguns metros à frente, nas proximidades de um posto de combustível.

Durante a abordagem, logo os agentes notaram que o jovem apresentava sinais de embriaguez, sendo que o próprio confirmou que havia consumido bebidas alcoólicas pouco antes.

Diante disso, ele foi submetido ao teste do bafômetro, o qual foi constatado o teor alcoólico de 0,54 mg/L, configurando crime de trânsito.

O motorista então foi preso em flagrante, sendo encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde os devidos trâmites legais devem ser realizados.

