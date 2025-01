Homem tem carro destruído, mas sobrevive após colidir frontalmente com árvore na rodovia

Motorista ficou preso às ferragens e precisou ser encaminhado ao hospital

Natália Sezil - 17 de janeiro de 2025

Lado esquerdo do carro ficou destruído após a colisão. (Foto: Reprodução)

Um homem ficou preso às ferragens e teve o carro destruído, na tarde desta sexta-feira (17), após um acidente rodoviário na GO-237, próximo a Niquelândia, a 300 km de Goiânia.

O motorista estaria indo em direção ao distrito de Muquém, no Norte goiano, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e colidiu com uma árvore às margens da rodovia.

O impacto frontal deixou o veículo destruído. Imagens feitas no local mostram que o lado esquerdo do carro, no qual estava o condutor. foi o mais afetado, de modo que o motor ficou em destroços e a porta dianteira foi arrancada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência e encontrou a vítima consciente, com os membros inferiores presos às ferragens.

No local, os militares utilizaram materiais de desencarceramento para a retirada. A equipe imobilizou o membro afetado e encaminhou a vítima para o hospital.