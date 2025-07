Ecovias esclarece para que serve câmeras instaladas na BR-153

Dispositivos tem finalidade diferente dos radares tradicionais, que monitoram a velocidade dos automóveis

Davi Galvão - 18 de julho de 2025

Câmeras estão instaladas aproximadamente a cada 2 km. (Foto: Divulgação)

Quem trafega pela BR-153 pode ter notado a presença de novas câmeras ao longo da rodovia, diferente dos radares tradicionais, e se perguntado o motivo da instalação.

Inclusive, dois avisos de que a via está sob videomonitoramento já estão visíveis: um nas proximidades da Mitsubishi, no sentido Campinorte, e outro na saída da cidade em direção a Uruaçu.

A sinalização atende exigências legais e possibilita que as imagens captadas pelas câmeras sejam usadas para aplicação de multas.

A cobertura abrangerá todo o trajeto entre Anápolis (GO) e Aliança do Tocantins (TO), com o objetivo de reforçar a segurança viária e tornar o sistema de fiscalização mais transparente para os motoristas.

Ao Portal 6, a Ecovias do Araguaia esclareceu que os novos dispositivos se tratam de câmeras do tipo PTZ, de alta tecnologia, (com DAI) e zoom óptico de 40 vezes, resultado de um investimento de R$ 50 milhões.

Os aparelhos estão dispostos ao longo dos 850,7 km de concessão, das BRs 153, 414 e 080, entre Anápolis e Aliança do Tocantins, em intervalos de aproximadamente a cada 2 km.

Porém, diferentemente dos radares, cujo objetivo é monitoramento da velocidade dos veículos, a Ecovias pontuou que o novo sistema de monitoramento (CFTV) “visa acompanhar em tempo real todo o tráfego na rodovia, acelerando o tempo de atendimento em caso de emergência. O objetivo, portanto, é atuar na segurança dos motoristas, prevenção de acidentes e, consequentemente, salvar vidas”.

