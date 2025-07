Queda de avião da Força Aérea em escola mata ao menos 20 em Bangladesh

Segundo autoridades, pelo menos 20 vítimas foram hospitalizadas em estado grave

Folhapress - 21 de julho de 2025

Queda de avião matou 20 pessoas em Bangladesh. (Foto: Captura de Tela/Youtube/Poder 360 e AFP Português)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Um avião da Força Aérea de Bangladesh usado para treinamentos que caiu nesta segunda-feira (21) em uma escola em Daca, a capital do país, matou ao menos 20 pessoas. Segundo as autoridades locais, o acidente deixou mais de 170 feridos, incluindo adultos e crianças, que foram hospitalizados com queimaduras.

O caça F-7 BGI decolou às 13h06 (4h06 no horário de Brasília) da base aérea de Kurmitola, em Daca, durante uma missão de treinamento, mas teve uma falha mecânica, segundo o tenente-coronel Sami Ud Dowla Chowdhury.

A aeronave caiu pouco depois, atingindo a escola Milestone, localizada ao norte da cidade. O acidente provocou um incêndio de grandes proporções. O piloto, Tukir Islam Sagar, está entre as vítimas.

Segundo autoridades, pelo menos 20 vítimas foram hospitalizadas em estado grave. Segundo o Exército, o piloto tentou desviar de áreas povoadas da capital. As Forças Armadas informaram que um comitê foi criado para investigar as causas do acidente.

Bombeiros foram acionados e lançaram água sobre os destroços do avião, que se chocou contra a lateral do edifício. Imagens exibidas por emissoras locais mostravam uma densa coluna de fumaça escura erguendo-se do gramado da escola, enquanto chamas consumiam parte do prédio.

“Uma aluna da terceira série chegou sem vida ao hospital, e outras três pessoas, de 12, 14 e 40 anos, foram internadas”, disse Bidhan Sarker, chefe da unidade de queimados do Hospital Universitário de Daca, que recebeu parte dos feridos.

Pessoas gritavam e choravam, enquanto algumas tentavam consolar os sobreviventes. “Quando eu estava buscando meus filhos e cheguei ao portão, percebi que algo vinha por trás. Ouvi uma explosão. Quando me virei, só vi fogo e fumaça”, disse o professor da escola Masud Tarik.

O chefe do governo interino de Bangladesh, Muhammad Yunus, afirmou que vai abrir uma investigação. “A perda sofrida pela Força Aérea e pelos estudantes, pais, professores, funcionários e outros envolvidos neste acidente é irreparável”, disse.

O governo declarou luto nacional nesta terça-feira (22). Já o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse estar profundamente entristecido e ofereceu a Bangladesh “todo o apoio e ajuda possível”.

O F-7 BGI é a aeronave mais avançada da família Chengdu J-7/F-7, fabricada na China, de acordo com a empresa britânica de segurança Jane’s Information Group.

Bangladesh assinou um contrato para a aquisição de 16 dessas aeronaves em 2011, e as entregas foram concluídas em 2013. O Chengdu F-7 é a versão licenciada do soviético MiG-21.

O acidente ocorreu pouco mais de um mês após a colisão contra um prédio residencial do Boeing 787 da Air India, que matou 260 pessoas na cidade indiana de Ahmedabad. Houve um único sobrevivente.