6 coisas que só quem cresceu sendo o filho preferido vai entender

Justamente por essas situações que é fácil identificar o "queridinho" da família

Pedro Ribeiro - 22 de julho de 2025

Cena do filme ‘Esqueceram de mim’. (Foto: Reprodução)

Ser o filho preferido pode parecer um privilégio, mas só quem cresceu nessa posição entende de verdade como é.

Desde pequenos gestos até decisões importantes, tudo parece girar a seu favor.

No entanto, esse “título” também vem com algumas situações curiosas — e até desconfortáveis.

Se você já foi visto como o queridinho da casa, vai se identificar com as situações a seguir.

1. Receber sempre o melhor pedaço da comida

Quem nunca percebeu que o prato do filho preferido era montado com mais carinho? Seja no almoço de domingo ou naquele jantar simples do dia a dia, sempre tinha um cuidado extra. Um pedaço maior de carne, a sobremesa preferida garantida e, às vezes, até um prato especial só pra ele.

2. Ser o primeiro a ser ouvido (ou defendido)

Em discussões familiares ou situações delicadas, o filho preferido quase sempre tem sua versão ouvida com mais atenção. É como se os pais acreditassem mais facilmente no que ele diz. Além disso, quando algo dava errado, era comum os outros irmãos levarem a culpa antes mesmo de qualquer explicação.

3. Ganhar presentes melhores (ou em maior quantidade)

Nas datas comemorativas, como aniversários ou Natal, o filho preferido sempre recebia algo um pouco mais especial. Mesmo que de forma discreta, os presentes tendiam a ser mais caros, mais bem pensados ou até mais numerosos. E claro, tudo isso sem levantar suspeitas — pelo menos na teoria.

4. Ter mais liberdade (e menos bronca)

Outro ponto que só o filho preferido entende é o quanto ele tinha mais liberdade em comparação aos irmãos. Podia sair mais tarde, fazer pedidos mais ousados e ainda escapava de várias broncas. Às vezes, até quando errava feio, recebia apenas uma “conversinha” leve, enquanto os outros eram repreendidos com mais rigor.

5. Virar o exemplo da família

Esse é clássico. O filho preferido, mesmo sem pedir, acabava sendo citado como exemplo para os demais. “Olha como ele se comporta”, “você devia ser mais como ele”. E isso gerava duas coisas: orgulho e também uma pressão invisível para continuar sendo “o certo”.

6. Ser alvo de inveja (e brincadeiras dos irmãos)

Por fim, só quem foi o filho preferido sabe o quanto os irmãos podem pegar no pé. Seja em tom de brincadeira ou em momentos de irritação real, é comum ouvir piadinhas como “claro, você é o queridinho”, ou “a mamãe só te mima”. No fundo, todos sabiam — e isso, às vezes, criava até uma barreira entre os irmãos.

