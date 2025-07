Prefeitura de Anápolis ganha chance para defender licitação do lixo, mas MPC quer nova concorrência

Decisão representa uma mudança de rumo no processo, já que anteriormente o Tribunal havia determinado a anulação imediata da concorrência e a realização de novo procedimento licitatório

Samuel Leão - 22 de julho de 2025

Entrada do TCMGO, na Rua 68, em Goiânia. (Foto: Divulgação)

O Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO) decidiu conceder uma nova oportunidade de defesa à Prefeitura de Anápolis no processo que envolve irregularidades na concorrência aberta em 2024 para contratação de serviços de limpeza urbana e operação de aterro sanitário.

A decisão é de 16 de julho, mas o acórdão só apareceu no Diário Oficial de Contas na segunda-feira (21).

Ficou acordado entre os conselheiros que a atual gestão terá a chance de apresentar defesa em relação às irregularidades remanescentes identificadas pelo Tribunal desde o ano passado através de denúncias.

A Prefeitura de Anápolis deverá ser notificada por e-mail sobre o prazo para manifestação.

A decisão representa uma mudança de rumo no processo, já que anteriormente a Corte havia determinado a anulação imediata da concorrência e a realização de novo procedimento licitatório. Agora, esses efeitos ficam temporariamente suspensos até que o município se manifeste.

Ministério Público de Contas mantém posição por nova licitação

Apesar da abertura de vista concedida pelo Tribunal, o Ministério Público de Contas (MPC) mantém sua posição favorável à anulação do certame.

No último parecer que apresentou, o órgão ministerial defendeu o não provimento do recurso apresentado pela Prefeitura e a manutenção das determinações de anulação e cancelamento da concorrência.

O MPC também enfatizou a urgência na realização de um novo procedimento licitatório, ‘considerando a importância dos serviços de limpeza urbana para a população anapolina’.

Estudantes da UFGM dizem que o DCE da universidade os deixou para traz

Um curioso vídeo publicado em perfis do coletivo Juntos mostra estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) protestando contra o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da instituição por terem sido abandonados em Goiânia, cidade que sediou o último congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE).

Na publicação, os discentes sustentam que ônibus usado pelo DCE da UFMG retornou ao estado vizinho com 19 assentos vagos.

Em nota, a direção do diretório sustenta que as informações do coletivo são falsas e que os estudantes não puderam retornar nos ônibus alugados pela entidade porque vieram para Goiás por conta própria.

Faltam canoeiros para travessia do Araguaia em Aruanã

Diversas cenas da praia de água doce de Aruanã lotada viralizaram nas redes sociais, com imagens que mostram helicópteros dando rasantes e levantando tendas e vários registros impressionantes.

Um deles mostra a disputa de centenas de turistas por canoeiros no último final de semana, mostrando a demanda crescente da temporada, que precisará passar por melhorias no próximo ano.

Delegados de Anápolis são promovidos e sobem de classe

Alguns delegados que atuam em Anápolis foram promovidos — como Manoel Vanderic, George Aguiar, Marcos Adorno e Cynthia Cristiane.

A maioria subiu de classe por critério de antiguidade e alguns por merecimento.

Rápidas apurou que uma cerimônia deve ocorrer na próxima semana para comemorar as promoções.

Nota 10

Para o Brasil Park Shopping pelo afastamento dos seguranças envolvidos na confusão com entregadores de aplicativo no último domingo (20).

Nota Zero

Para a organização do rodeio da 72ª Festa do Peão de Rialma, que terminou ocorrendo sem narrador para “não interferir no show de Edson & Hudson”. Naturalmente, o silêncio esvaziou a arena.