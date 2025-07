“Leite ou água?”, questiona moradora do Anápolis City ao mostrar abastecimento da Saneago

Portal 6 procurou a Saneago, que explicou o motivo da coloração

Thiago Alonso - 22 de julho de 2025

Cor da água chamou atenção da moradora. (Foto: Reprodução)

Imagine ligar a torneira e se deparar com uma água completamente imprópria para consumo? Essa é situação relatada por moradores do bairro Anápolis City, região Leste de Anápolis.

Em vídeo, recebido pelo Portal 6 nesta segunda-feira (21), uma moradora denuncia a situação deplorável do fornecimento na região.

“Leite ou água?”, questiona a mulher, indignada com a situação.

No registro é possível ver quando o líquido, que desce da torneira, chega completamente branco e com uma textura quase espessa.

Diante da situação, a reportagem procurou a Saneago que, por meio de nota, informou que houve servidores estavam atuando no Parque Brasília nesta segunda-feira (21).

No comunicado, a empresa explicou que um serviço de manutenção precisou ser realizado após rompimento de uma adutora durante obras de terceiros, o que afetou o abastecimento no Anápolis City.

Apesar disso, a companhia pontuou que, em alguns casos de reabastecimento das tubulações, pode acontecer de a água sair com coloração esbranquiçada por alguns minutos — o que desaparece rapidamente.

Confira a nota da Saneago na íntegra sobre a situação da água:

“A Saneago informa que ontem (21) houve manutenção, após rompimento de adutora durante obras de terceiros, no Parque Brasília, em Anápolis, que afetou o abastecimento no Anápolis City.

A Companhia afirma que, em alguns casos de reabastecimento das tubulações, pode acontecer de a água sair com coloração esbranquiçada por alguns minutos. Isso geralmente é causado por microbolhas de ar dissolvido na água, algo que acontece quando há mudanças na pressão da rede — como após manutenções ou interrupções no fornecimento. Esse aspecto esbranquiçado desaparece rapidamente com a água em repouso e a saída natural das bolhas de ar do líquido.

Solicitamos o endereço completo para que nossas equipes possam verificar a situação no ramal mais próximo ao imóvel da cliente.”

