Homem é flagrado furtando grama na obra do Viaduto Ayrton Senna

Testemunhas acionaram a Polícia Militar após verem suspeito em meio aos montes de terra

Natália Sezil - 20 de julho de 2025

Homem foi flagrado em meio aos montes de terra nas obras do viaduto. (Foto: Reprodução)

Moradores de Anápolis se depararam com uma cena inusitada na manhã deste domingo (20), ao passarem pelo Viaduto Ayrton Senna, no Parque Brasília: flagraram um homem que demonstrava estar furtando grama.

Passando por intervenções desde o último dia 30, a rotatória na parte inferior do viaduto se tornou um verdadeiro canteiro de obras – e um motorista resolveu aproveitar a situação para pegar alguns dos materiais que estavam ali.

Aproximadamente às 08h, ele teria se deslocado até o local em uma caminhonete, acompanhado de outra pessoa. Ali, teria parado o veículo em meio aos montes de terra e descido, sendo percebido por quem passava.

Diante do flagra, a Polícia Militar (PM) foi acionada. Entretanto, ao chegar ao trevo, o homem já teria ido embora.

Na sequência, a ação foi confirmada junto ao Observatório Municipal de Segurança, e os militares se deslocaram até o endereço do proprietário do carro – no bairro Anápolis City.

Apesar disso, as diligências não tiveram sucesso, e o suspeito segue sendo procurado. O caso fica sob responsabilidade das autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!