Preso dono de bar em Goiânia que pagava só R$ 30 de luz e causou prejuízo de R$ 50 mil à Equatorial

Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia, que confirmou o furto por meio de desvio

Davi Galvão - 22 de julho de 2025

Dono do bar foi preso após fiscalização da Equatorial. (Foto: Divulgação/Equatorial)

O dono de um bar no Setor Sudoeste, em Goiânia, foi preso após ser flagrado furtando energia elétrica. A operação foi realizada pela Equatorial Goiás com apoio da Polícia Militar, após a concessionária identificar um consumo muito abaixo do esperado para o tipo de estabelecimento.

Durante a inspeção, realizada nesta segunda-feira (21), os técnicos da Equatorial encontraram um desvio instalado antes do medidor oficial, permitindo que o proprietário consumisse energia sem que o uso real fosse registrado.

A prática, segundo a distribuidora, já ocorria há cerca de dois anos. Nesse período, enquanto o valor da conta de energia deveria chegar a R$ 10 mil por mês, ele pagava entre R$ 1.500 e R$ 2 mil — sendo que, em junho, a fatura foi de apenas R$ 30.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia, que confirmou o furto por meio de desvio.

O proprietário foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil e teve a prisão em flagrante lavrada. Após pagar fiança de R$ 8 mil, ele responderá ao processo em liberdade.

A estimativa é de que o prejuízo causado à Equatorial ultrapasse R$ 50 mil.

