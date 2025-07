Avião precisa fazer retorno de emergência após passageira ler mensagem suspeita em celular

Gabriella Licia - 23 de julho de 2025

Imagem ilustrativa de avião em deslocamento. (Foto: Reprodução)

Um voo que partia de Porto Rico com destino aos Estados Unidos precisou retornar ao Aeroporto Internacional Luis Muñoz Marín após uma passageira levantar suspeitas sobre uma possível ameaça dentro do avião.

O episódio, ocorrido no início deste mês julho, ganhou repercussão nas redes sociais e na imprensa internacional nos últimos dias.

A confusão começou quando uma passageira leu, no celular de outro ocupante do avião, uma mensagem contendo a sigla “RIP”, comum em países de língua inglesa como abreviação para “rest in peace” ou “descanse em paz”.

Assustada, ela alertou a tripulação, que seguiu os protocolos de segurança e solicitou o retorno imediato da aeronave.

Segurança foi acionada, mas ameaça foi descartada

A suspeita de um possível ataque mobilizou as autoridades portuárias de Porto Rico, que investigaram o caso imediatamente após o pouso. No entanto, após verificação, a equipe de segurança concluiu que se tratava de um alarme falso.

Segundo os investigadores, o passageiro responsável pela mensagem explicou que havia perdido um parente no dia anterior, e a sigla “RIP” era apenas uma referência à morte recente. Ainda de acordo com o relato, a própria viagem estaria relacionada ao falecimento.

Após a checagem, a situação foi considerada segura, e o voo foi liberado para seguir viagem pouco tempo depois. Nenhuma ocorrência criminal foi registrada.

