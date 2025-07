Truque para viajar de classe executiva sem gastar uma fortuna

Com algumas estratégias simples, é possível aproveitar a primeira classe pagando muito menos do que se imagina

Pedro Ribeiro - 19 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/RDNE Stock project)

Viajar de classe executiva é o desejo de muita gente que quer conforto, espaço e atendimento exclusivo durante o voo.

A boa notícia é que esse privilégio não precisa custar uma fortuna.

Com algumas estratégias simples, é possível aproveitar a classe executiva pagando muito menos do que se imagina.

Uma das formas mais eficazes de garantir passagem na classe executiva é por meio dos programas de fidelidade das companhias aéreas. Você pode trocar milhas acumuladas no cartão de crédito, compras online ou parceiros por bilhetes nessa categoria. Fique de olho nas promoções de transferência bonificada, que aumentam o saldo de pontos e facilitam o resgate. Também vale considerar rotas alternativas, que exigem menos milhas para voar na executiva.

Promoções-relâmpago e erros de tarifa: aproveite as oportunidades

De vez em quando, aparecem promoções-relâmpago ou erros tarifários que oferecem passagens em classe executiva por preços muito abaixo do normal. Para não perder essas chances, siga sites especializados e grupos que monitoram essas ofertas. Ative alertas em buscadores e esteja com seus documentos prontos para comprar rápido, porque essas promoções desaparecem em minutos.

Seja flexível para encontrar tarifas mais baratas

Ter flexibilidade nas datas e horários da viagem é uma grande vantagem. Passagens em dias menos concorridos, como terças e quartas-feiras, costumam ser mais em conta. Além disso, horários alternativos podem reduzir bastante o preço da classe executiva. Essa liberdade para escolher é uma das melhores formas de economizar.

Upgrades acessíveis no check-in: uma chance de última hora

Outra dica valiosa é tentar o upgrade no balcão da companhia aérea no dia do voo. Se houver assentos disponíveis na classe executiva, as empresas costumam oferecer descontos especiais. Chegue cedo e pergunte sobre essa possibilidade. Se você tiver status em programas de fidelidade, suas chances de conseguir um upgrade gratuito ou mais barato aumentam bastante. Também fique atento a ofertas via e-mail ou leilões de upgrade antes da viagem.

Resumo: como viajar na classe executiva gastando menos

Acumule milhas de forma estratégica e aproveite bônus de transferência.

Monitore promoções e erros de tarifa para aproveitar ofertas-relâmpago.

Mantenha flexibilidade em datas e horários para garantir as melhores tarifas.

Tente upgrades no check-in e fique de olho em ofertas antecipadas.

Com essas práticas simples, viajar na classe executiva deixa de ser um sonho distante e vira uma realidade acessível. Agora que você conhece os segredos, que tal começar a planejar sua próxima viagem com muito mais conforto e economia?

