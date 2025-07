Descubra quanto custa para comer bem na praia em Maceió

A dica é sempre negociar com bom humor e perguntar antes de consumir

Anna Júlia Steckelberg - 23 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Sol brilhando, mar azul-turquesa e aquele cheirinho de queijo coalho assando no ar. A praia de Maceió é, sem dúvida, um dos destinos mais encantadores do Brasil e quando o assunto é comida de beira-mar, ela também dá um show. Mas afinal, quanto será que custa aproveitar um dia inteiro comendo bem na orla da capital alagoana?

Foi exatamente essa pergunta que o casal Adryelle e Felipe, criadores do perfil @ficadicamaceio no Instagram, resolveu responder em um vídeo que viralizou. Eles passaram o dia na praia e anotaram tudo o que comeram, do amendoim ao drink, para mostrar aos seguidores se é possível aproveitar sem estourar o orçamento.

Segundo o levantamento feito pelo casal, os preços são relativamente acessíveis. O amendoim e o camarão vendidos por ambulantes, por exemplo, saíram por R$ 10. O espeto de camarão empanado custou também R$ 10, e o tradicional milho cozido, aquele que combina perfeitamente com uma cervejinha ou refrigerante gelado, também ficou na casa dos R$ 10.

Falando em bebidas, o refrigerante saiu por R$ 8, enquanto o coco gelado, para refrescar, custou R$ 6. O famoso caldo nordestino, ideal para dar energia depois de um mergulho, saiu por R$ 15, e os drinks, com álcool, ficaram por R$ 25.

Nos lanchinhos, a empadinha foi vendida por R$ 12, o brigadeiro, por R$ 6, e o irresistível queijo assado, por R$ 10. Já o guarda-sol com duas cadeiras custou R$ 20, um preço até razoável para passar o dia com conforto.

Mas e os relatos dos seguidores?

Nos comentários do vídeo, alguns seguidores relataram experiências diferentes, apontando variações nos preços. “Estive aí agora e estava tudo mais caro. Cadeira e guarda-sol estavam cobrando R$ 50, e ainda queriam mais R$ 10 para cada cadeira extra”, disse uma seguidora.

Outro alerta curioso veio de quem percebeu o famoso “ajuste de sotaque”: “Se tiver sotaque de paulista, o coco inflaciona pra R$ 10”, brincou um seguidor. Já outro comentou que, em janeiro, pagou R$ 25 no milho.

Conclusão: embora os preços possam variar de acordo com a temporada, localização na orla e até o sotaque do freguês, é possível, sim, comer bem na praia de Maceió com um valor razoável, especialmente se for com um olhar local como o de Adryelle e Felipe.

