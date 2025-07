Fraude no INSS: aposentados e pensionistas lotam Correios de Anápolis em busca de atendimento

Beneficiários podem procurar local para consultar se foram vítimas e aderir ao acordo com Governo Federal

Augusto Araújo - 23 de julho de 2025

Procura por informações, contestação de valores e ajuda para realizar a adesão causou filas e lotação em Anápolis. (Foto: Arquivo Pessoal/ Morgana Moreira)

As agências dos Correios de Anápolis foram tomadas por aposentados e pensionistas nesta quarta-feira (23), véspera do início do pagamento do ressarcimento aos beneficiários vítimas de descontos indevidos no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A movimentação intensa surpreendeu e revela a dimensão do impacto da fraude, que envolveu cobranças irregulares nos benefícios de milhões de brasileiros.

Por meio de um acordo firmado entre o Governo Federal e homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), os prejudicados terão direito ao reembolso, sem a necessidade de ação judicial.

No entanto, é preciso aderir ao acordo — o que pode ser feito gratuitamente pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios.

A parceria entre a Previdência Social e os Correios tem o objetivo de garantir atendimento presencial para quem tem dificuldade com os meios digitais.

Em Anápolis, a procura antecipada por informações, contestação de valores e ajuda para realizar a adesão causou filas e lotação.

O pagamento será automático, depositado na mesma conta onde o beneficiário já recebe o valor mensal do INSS.

Entretanto, a adesão é obrigatória para que o dinheiro seja liberado. O prazo vai até o dia 14 de novembro, com possibilidade de prorrogação.

