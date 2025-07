Anápolis consegue aprovar com Governo Federal novo residencial com 600 casas como as do Copacabana

Município irá ceder as áreas, enquanto o Governo Federal custeará a construção das casas

Samuel Leão - 18 de julho de 2025

Modelo das moradias populares da Agehab (Foto Foto: Octacílio Queiroz)

O prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), anunciou nesta sexta-feira (18) a aprovação pelo Governo Federal para a construção de 600 casas populares em Anápolis, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

As moradias, que serão semelhantes às do conjunto Copacabana, serão erguidas na região do Vivian Parque.

Na parceria, o município irá ceder as áreas, enquanto o Governo Federal custeará a construção das casas.

Outras conquistas do PAC para Anápolis

Além das casas populares, Corrêa revelou que o governo federal também aprovou a construção de um novo Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS) na cidade.

O prefeito ainda mencionou que há indícios de que serão liberados R$ 100 milhões em recursos federais para obras de drenagem em Anápolis, uma das maiores demandas do município.

Ele também destacou o apoio do Governo Federal à estruturação de programas de telemedicina e teleconsulta, além da reestruturação das Unidades Básicas de Saúde (UBS).