Costela de forno: não faz bagunça e é muito simples de fazer

Essa é a prova de que não é preciso churrasqueira, fumaça ou carvão para fazer uma costela incrível

Anna Júlia Steckelberg - 24 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube)

Chega de fumaça na varanda e sujeira na churrasqueira: dá, sim, para fazer uma costela digna de churrascaria, direto no forno da sua casa. E o melhor: sem bagunça, sem mistério e com um sabor de impressionar qualquer um.

Essa receita prática, suculenta e cheia de sabor foi compartilhada por ninguém menos que Weder Silva, youtuber queridinho dos amantes da boa comida. Com mais de 3,36 milhões de inscritos no seu canal, ele vem ensinando receitas simples que funcionam de verdade, como essa costela de forno que desmancha na boca e é perfeita para o almoço de domingo.

Para fazer essa maravilha, você vai precisar de:

– 1 peça de costela gaúcha (aproximadamente 3,8kg);

– 1/2 xícara de manteiga;

– Suco de 1 limão;

– 1 cabeça de alho amassada;

– 2 colheres de sopa de páprica;

– 1 colher de sobremesa de pimenta-do-reino;

– 7g de alecrim seco;

– 4 colheres de sopa de sal grosso;

– Molho barbecue a gosto para finalizar.

Modo de preparo:

O passo a passo completo está no vídeo do Weder, mas a ideia geral é simples e eficaz.

A costela é bem temperada com essa mistura potente de alho, páprica, pimenta, alecrim e sal grosso, selada com manteiga e suco de limão para realçar os sabores, e depois vai para o forno, embalada com papel-alumínio para garantir que a carne fique macia e suculenta.

O tempo de forno é longo, como toda boa costela exige, mas o resultado compensa: a carne descola do osso e a casa inteira fica perfumada. Na finalização, entra o molho barbecue para dar aquele toque agridoce irresistível.

Dica bônus: Sirva com mandioca cozida, farofa ou até um pão francês para aproveitar o molhinho.

