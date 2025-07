Lista completa de filmes para maratonar antes das férias de julho acabarem

Produções disponíveis nos streamings, com enredos emocionantes para ver com a família

Ruan Monyel - 24 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/August de Richelieu)

As férias de julho estão chegando ao fim, mas ainda dá tempo de aproveitar momentos especiais com toda a família e nada melhor do que uma boa maratona de filmes para isso.

Com os dias frios convidando a ficar em casa, reunir todos na sala e curtir histórias envolventes é a programação perfeita.

Pensando nisso, reunimos uma lista com seis filmes que vão entreter crianças, adolescentes e adultos.

São produções disponíveis em plataformas de streaming, com enredos emocionantes, mensagens importantes e, claro, muita diversão.

1. Robô Selvagem (Prime Vídeo)

Com uma narrativa cativante, o filme conta a história de uma robô que se vê sozinha em uma ilha desabitada e precisa aprender a sobreviver em meio à natureza.

Ao fazer amizade com os animais locais, ela embarca em uma jornada de autodescoberta e empatia. Essa é uma opção incrível para a criançada nesse final das férias de julho.

2. Dia do Sim (Netflix)

Essa comédia familiar gira em torno de pais que decidem dizer “sim” a todos os pedidos dos filhos por um dia inteiro.

A ideia parece divertida, mas também cheia de desafios hilários. O filme mostra a importância de equilibrar autoridade com afeto e é uma excelente pedida para assistir com toda a família reunida.

3. Red: Crescer é uma Fera (Disney+)

Essa animação da Pixar aborda, com leveza e sensibilidade, as transformações da adolescência.

A protagonista, uma menina de 13 anos, descobre que se transforma em um panda vermelho gigante sempre que se emociona demais. A metáfora divertida é uma linda mensagem sobre autoaceitação e amadurecimento.

4. Meu Amigo Pinguim (Prime Vídeo)

Emocionante e inspirador, o filme conta a história real de amizade entre um homem e um pinguim que aparece misteriosamente em sua vida.

A produção combina ternura com momentos de superação, sendo ideal para quem busca um filme leve para as férias de julho.

5. Divertida Mente 2 (Disney +)

Continuação do sucesso da Pixar, a animação mergulha novamente no universo das emoções dentro da mente de uma jovem, agora entrando na adolescência.

Novos sentimentos surgem e mexem com a estrutura emocional da protagonista. Um filme criativo, educativo e extremamente divertido.

6. Trocados (Netflix)

Por fim, misturando fantasia e comédia, o filme traz a clássica ideia de troca de corpos, mas dessa vez entre mãe e filha.

A trama rende boas risadas e também provoca reflexões sobre empatia e os desafios de entender o outro, sendo ideal para curtir no fim das férias de julho com toda a família.

