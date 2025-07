Motorista de app coloca placa polêmica no carro e chama atenção: “risco de assalto”

Pensando no bem estar físico e mental de seus passageiros, ele resolveu fazer algo por eles que nenhum outro condutor fez

Magno Oliver - 24 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram )

O trabalho dos motoristas de aplicativo se tornou um serviço mais que essencial para a mobilidade urbana no Brasil e para a vida das pessoas.

Assim, eles são responsáveis por levar milhares de passageiros a diversos lugares diariamente, enfrentando perigos visíveis e silenciosos.

Entre os riscos, os assaltos a celulares se tornaram cada vez mais comuns na rotina deles. Em muitos casos, segundo a polícia, esses crimes acontecem por descuido dos passageiros durante as viagens, principalmente ao parar em sinaleiros.

E foi nesse sentido que um motorista por aplicativo da Uber resolveu mudar isso educando seus passageiros.

Cansado de tanto ter aparelhos roubados e ver os celulares dos passageiros serem levados por conta de descuido em viagens, um motorista por aplicativo tomou uma atitude.

Ele decidiu agir por conta própria e viralizou nas redes sociais após colar uma placa inusitada na parte interna de seu veículo.

Na placa fixada no encosto do banco, a mensagem dizia em letras garrafais: “Favor não usar o celular (dentro do carro). Risco de assalto”.

Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, houve um aumento de 22% nos registros de roubo envolvendo passageiros ou motoristas por aplicativo no primeiro semestre de 2025.

Em muitos casos, os relatos indicam que os criminosos observavam bem os passageiros com smartphones visíveis antes de agir.

Por fim, em ação rápida, eles enfiam o braço dentro do carro e subtraem o aparelho do viajante. Em seguida, é a vez de pegar o do motorista que está no painel.

Assim, a placa com o alerta fez sucesso e ajudou muitos passageiros.

Confira a placa que o motorista usou:

