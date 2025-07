PF faz operação em Goiânia e prende líder de quadrilha que se passava por agente federal

Grupo extorquia criminosos com promessas de “imunidade” em investigações inexistentes

Gabriella Pinheiro - 24 de julho de 2025

Polícia Federal, em Goiás. (Foto: Divulgação/ PF)

A Operação Isfet, da Polícia Federal (PF) em Goiás, cumpriu, na última quarta-feira (23), mandados com o objetivo de desarticular um grupo criminoso envolvido em extorsão mediante fraude e usurpação de função pública.

Um dos mandados judiciais — de busca e apreensão — foi cumprido em Goiânia. Já um mandado de prisão preventiva foi executado em Timóteo (MG), resultando na prisão do líder do grupo, responsável por selecionar os alvos da organização criminosa.

Segundo a PF, as investigações tiveram início em abril deste ano, após o recebimento de denúncias sobre negociações e reuniões realizadas nas proximidades da Superintendência Regional da Polícia Federal em Goiás.

Nessas ocasiões, os suspeitos se passavam por policiais federais e exigiam dinheiro de outros criminosos com grande visibilidade e poder econômico, prometendo uma falsa imunidade em investigações que sequer existiam.

As investigações continuam com o objetivo de identificar outros envolvidos e possíveis vítimas do esquema fraudulento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!