Motoristas que forem acessar BR-153 devem se atentar a mudanças neste final de semana; veja rotas alternativas

Paulo Roberto Belém - 24 de julho de 2025

Avenida Vera Cruz passará por obras (Foto: Divulgação/PrefGyn)

Uma das vias de fluxo mais intenso da região Norte de Goiânia, que liga à BR-153, vai passar por obras de recapeamento total neste final de semana. Neste sentido, a Prefeitura alerta os motoristas da capital quanto às restrições de fluxo e desvios apontados como alternativa de tráfego.

Trata-se da Avenida Vera Cruz, no trecho que inicia na rotatória da Praça dos Expedicionários, no entroncamento com a Avenida Perimetral, até o trevo com a BR-153, nos dois sentidos.

As obras iniciam na sexta-feira (25) e vão até domingo (27) e serão realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). O período foi escolhido por ser de menor fluxo, segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET).

Restrições e desvios

Será implantado sistema “Pare e Siga” para manter o tráfego em funcionamento. A medida vale para quem trafega no sentido BR-153 – Avenida Perimetral e vice-versa, com controle operacional feito pelos agentes da SET.

Para evitar sobrecarga na Praça dos Expedicionários, os motoristas que seguem pela Avenida São Francisco, no sentido Santa Genoveva – Jardim Guanabara, devem utilizar a Rua América do Sul, seguindo pela Avenida Santos Dumont e após a Rua da Divisa, acessando a BR-153.

Quem vai para o Aeroporto de Goiânia

Estando localizado na região, o Aeroporto de Goiânia está no caminho de onde ocorrerão as obras. Neste sentido, quem vai passar pela região deve seguir as orientações recomendadas neste itinerário específico.

A recomendação para motoristas é utilizar exclusivamente a BR-153 durante o fim de semana. A SETdestaca ainda que os condutores estejam atentos à sinalização e às instruções dos agentes de trânsito no local.

Durante as intervenções, é possível acompanhar as condições de trânsito em tempo real pelo mapa a seguir:



