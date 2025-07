Anvisa suspende venda e fabricação de produtos para pele e cabelo; confira quais

Se você utiliza algum desses produtos, é importante entender o que motivou essa suspensão e quais são os impactos dessa medida

Pedro Ribeiro - 25 de julho de 2025

(Foto: Divulgação)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) chamou atenção de consumidores e lojistas ao suspender, na última terça-feira (22), a venda e fabricação de quatro produtos cosméticos voltados para pele e cabelo.

Essa decisão tem como base a preocupação com a rotulagem dos itens, que apresentam a palavra “hemp” em suas embalagens, indicando, erroneamente, a presença de maconha (cannabis sativa) em sua composição.

Se você utiliza produtos para cuidados com a pele ou cabelos, é importante entender o que motivou essa suspensão e quais são os impactos dessa medida.

Antes de mais nada, é importante saber exatamente quais itens foram proibidos. A Anvisa determinou a suspensão dos seguintes cosméticos:

California Drop Sérum Facial Hemp Hegan;

Psiloglow Lip Balm Hemp Hegan;

Magic LSD Máscara Capilar Hemp Vegan (todas as versões);

Alucina Creme Hidratante Facial Hemp Vegan (todas as versões).

Além disso, não se trata apenas da proibição de venda. Está proibida também a fabricação, distribuição, propaganda e até o uso desses produtos. Ou seja, eles devem ser recolhidos do mercado imediatamente.

Por que a Anvisa decidiu proibir esses produtos?

A decisão da Anvisa se baseia em legislações específicas. De acordo com a Agência, a presença da palavra “hemp” nas embalagens pode sugerir a inclusão de cannabis sativa — o que infringe o inciso I do art. 12 da Resolução-RDC nº 907/2024, entre outros dispositivos legais. Portanto, a suspensão foi uma forma de garantir que a legislação seja cumprida e que os consumidores não sejam induzidos ao erro.

Além disso, a medida reforça a responsabilidade que as marcas têm com a rotulagem de seus produtos. Termos ambíguos ou com duplo sentido não são bem-vindos em produtos cosméticos, principalmente quando há risco de associação com substâncias controladas.

O que diz a marca Hemp Vegan sobre a proibição?

Logo após o anúncio da suspensão, a marca Hemp Vegan se pronunciou. Segundo a empresa, a associação dos seus produtos com a maconha é “infundada, desinformativa e prejudicial”. Ainda segundo o comunicado, os cosméticos da marca são formulados com ingredientes veganos, orgânicos e cogumelos funcionais, com o objetivo de promover pele e cabelo saudáveis.

Mesmo assim, a Anvisa manteve sua decisão. Enquanto isso, a empresa afirmou que continuará defendendo seus direitos, além de reforçar seu compromisso com a responsabilidade empresarial no Brasil.

O que fazer se você já tem algum desses produtos em casa?

Se você adquiriu algum dos cosméticos citados, é essencial que pare de usá-lo imediatamente. Além disso, recomenda-se entrar em contato com o estabelecimento onde a compra foi feita para verificar como proceder com a devolução. Afinal, como a proibição inclui o uso dos produtos, o melhor a se fazer é evitar qualquer risco.

Por outro lado, essa situação serve como um alerta. Sempre que for comprar cosméticos, verifique atentamente os rótulos, a composição e as marcas envolvidas. E, principalmente, acompanhe os comunicados oficiais da Anvisa, que são atualizados com frequência.

