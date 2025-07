Entenda por que segunda-feira é feriado em Goiás e o que abre e fecha

Algumas atividades de órgãos estaduais serão suspensas ou realizadas de forma limitada durante a data

Thiago Alonso - 25 de julho de 2025

Vista aérea da Cidade de Goiás. (Foto: Captura/Google Street View)

O Governo de Goiás anunciou ponto facultativo para a próxima segunda-feira (28), em função do feriado da fundação da cidade de Goiás e do Dia de Nossa Senhora de Sant’Ana, padroeira do estado.

Na data, a sede do Poder Executivo Estadual será transferida simbolicamente para a Cidade de Goiás. No mesmo dia, a gestão estadual optou por transferir a data da padroeira, que originalmente seria celebrada neste sábado (26).

Por conta disso, algumas atividades envolvendo órgãos locais serão suspensas, com retomada do funcionamento já no dia seguinte, terça-feira (29).

Na área da saúde, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) explicou que todos os pacientes internados seguirão recebendo atendimento normalmente.

O que fecha no feriado:

Contudo, unidades como o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) devem funcionar de forma limitada, uma vez que os ambulatórios e a farmácia ambulatorial, por exemplo, seguem fechados.

Serviços de ambulatório e banco de leite, com atendimento externo ao público, também serão interrompidos no Hospital Estadual da Mulher (Hemu) devido ao feriado.

No Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB), as solicitações poderão ocorrer normalmente de forma online, mas sem atendimento presencial na segunda-feira (28).

Já no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO), somente os serviços administrativos serão suspensos, sendo que o plantão para cultura microbiana, surtos e emergências segue em funcionamento das 8h às 16h.

No Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim (Heja), no entanto, apenas a equipe assistencial estará em atividade na data informada, com retorno aos serviços completos na terça-feira (29).

O que permanece aberto:

Ainda que algumas unidades estejam fechadas por conta do feriado, outras seguem abertas normalmente, como o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

Outras instituições de saúde que permanecem em funcionamento são o Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL) e o Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG).

Unidades do interior de Goiás, como o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) e o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado (Herso), também seguem em pleno atendimento.

O mesmo vale para hospitais de São Luís de Montes Belos, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Águas Lindas, Pirenópolis, Formosa, Quirinópolis, Posse e Goianésia.

A Gerência de Transplantes de Goiás segue com plantão para notificações, captação e distribuição de órgãos, assim como o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (Ciatox), funcionando 24h em regime de plantão.

