Mudança no Samu será debatida em audiência na Câmara de Anápolis

Decisão sobre adesão ao consórcio estadual tem gerado dúvidas entre servidores e lideranças da saúde

Samuel Leão - 24 de julho de 2025

(Foto: Ricardo Stuckert / Agência Brasil)

A possível adesão de Anápolis ao Consórcio Intermunicipal que passará a gerir o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) será tema de uma audiência pública na Câmara Municipal.

A medida foi anunciada pelo vereador José Fernandes (MDB) e pelo vice-prefeito Walter Vosgrau (MDB), após reunião com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO).

“Foi uma reunião que durou três horas. O assunto era a rede de urgências, o consórcio do Samu e outros temas. Aceitamos de imediato o convite e, ao final, nossa proposta foi clara: vamos realizar uma audiência pública o mais rápido possível”, afirmou o vereador.

Apesar do longo encontro, dúvidas persistem. Por isso, a audiência vai reunir servidores da saúde, especialistas e demais interessados para discutir os impactos da mudança na estrutura do serviço em Anápolis. A data ainda não foi divulgada.

O prefeito Márcio Corrêa (PL) também acompanha de perto as tratativas e tem adotado postura cautelosa desde que surgiram questionamentos sobre possíveis prejuízos à parceria com o Corpo de Bombeiros e ao uso das ambulâncias na cidade.

Entenda

Em maio de 2025, a coluna Rápidas já havia revelado que o secretário estadual de Saúde, Rasível dos Reis, esteve na Prefeitura de Anápolis para anunciar, com apoio de lideranças locais, a adesão ao consórcio estadual do Samu.

No entanto, diante de ressalvas apresentadas por profissionais da área e temores quanto à retirada de autonomia local, a Prefeitura passou a reavaliar a decisão. Agora, com o debate público proposto, a expectativa é de mais transparência no processo.