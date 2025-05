Criança de 6 anos morre após ser picada por animal peçonhento em Goiânia

Ela chegou a ser levada até HDT em estado gravíssimo, mas não resistiu e faleceu

Gabriella Pinheiro - 25 de maio de 2025

Hospital de Doenças Tropicais, em Goiânia (Foto: Igor Guimarães/ISG)

Uma criança, de apenas 6 anos, morreu após ser picada por um animal peçonhento, em Goiânia. O óbito foi constatado na manhã deste domingo (25).

Em nota enviada ao Portal 6, o Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), local onde o paciente estava hospitalizado, foi afirmado que o paciente deu entrada de madrugada e foi encaminhado com quadro gravíssimo.

De acordo com a instituição, a suspeita, que ainda não foi confirmada pela equipe assistencial, é que a criança tenha sido picada por um escorpião.

Apesar dos esforços, o menor não resistiu e teve o óbito confirmado. O Portal 6 também tentou entrar em contato com a mãe, mas não conseguiu retorno.

O caso foi registrado como morte acidental na delegacia da Polícia Civil (PC).

Leia a nota completa do hospital:

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do Governo de Goiás, informa que o paciente deu entrada na unidade na última madrugada do dia 25, encaminhado com quadro clínico gravíssimo. A suspeita, não confirmada ainda pela equipe assistencial, é de picada por escorpião.

Em respeito à confidencialidade e ao sigilo médico, as informações sobre pacientes são repassadas exclusivamente à família e/ou responsáveis legais.

O HDT lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com os familiares neste momento de dor.

