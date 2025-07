Não é Bariloche, nem a Suíça: conheça destino pertinho do Brasil para quem quer conhecer a neve

Durante o inverno, o lugar se transforma em um verdadeiro paraíso gelado

Pedro Ribeiro - 25 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Se você sonha em ver neve de perto, mas acha que destinos como Bariloche ou Suíça estão fora do alcance, temos uma ótima notícia: há uma opção mais próxima, surpreendente e cheia de experiências únicas.

A neve é o grande destaque do lugar, mas há muito mais para descobrir além do visual branco.

E o melhor: é mais acessível do que parece.

Ushuaia, na Argentina, é a cidade mais austral do planeta. Sim, é literalmente o ponto mais ao sul do mapa onde existe uma cidade habitada. Por isso, é conhecida como o “Fim do Mundo”. Mas não se engane: apesar do apelido, o lugar é cheio de vida, com cerca de 90 mil moradores e uma estrutura completa para receber turistas de todos os perfis.

Se o seu objetivo é brincar na neve, Ushuaia é uma escolha certeira. Durante o inverno, o cenário se transforma em um verdadeiro paraíso gelado. As montanhas, cobertas de branco, formam o pano de fundo para paisagens impressionantes e atividades inesquecíveis.

O que fazer em Ushuaia no inverno

A cidade oferece várias opções de passeios para quem quer curtir a neve com intensidade — ou apenas admirar a beleza gelada do lugar. Algumas experiências imperdíveis incluem:

Andar de trenó puxado por cães (os famosos huskies);

Fazer passeios de snowmobile (moto de neve);

Praticar esqui ou snowboard no Cerro Castor, uma das estações mais famosas da região;

Conhecer o Parque Nacional Tierra del Fuego, com trilhas acessíveis mesmo no frio;

Navegar pelo Canal de Beagle e ver leões-marinhos e cormorões.

É bom saber que no inverno os dias são curtos. O sol aparece por volta das 10h e se despede às 17h. Por isso, o ritmo dos passeios é mais lento, o que exige escolher bem as atividades para aproveitar o máximo.

Roteiro e curiosidades

Um roteiro de 5 dias costuma ser ideal para explorar a cidade com calma. Parece pouco? Pode até ser, mas o tempo limitado de luz solar exige um ritmo diferente. A ideia é desacelerar e viver a experiência no tempo certo. E mesmo com poucos passeios por dia, cada um deles é especial.

Ah, e tem mais: a alta temporada de Ushuaia não é no inverno, mas no verão. Isso significa que é possível encontrar preços mais acessíveis para voos e hospedagem durante os meses de frio, quando a neve toma conta da cidade. Um ótimo motivo para escolher esse destino.

Gastronomia

Além da neve, Ushuaia surpreende pela culinária. A cidade é famosa pelos frutos do mar, especialmente a centolla, um tipo de caranguejo gigante que é servido em pratos deliciosos. Outros destaques são o cordeiro patagônico e os vinhos argentinos, perfeitos para acompanhar uma refeição em um restaurante com vista para as montanhas.

Há também opções mais simples e aconchegantes, como cafés com chocolate quente, tortas artesanais e doces típicos. Tudo combina perfeitamente com o clima frio e o cenário gelado.

