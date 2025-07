6 carros automáticos usados que você pode comprar sem medo

Mecânicos de câmbio automático atestam a qualidade e reforçam que todos eles estão abaixo dos R$ 65 mil

Magno Oliver - 26 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Michael Oliveira)

Está pensando em trocar seu carro e adquirir modelos usados automáticos mais em conta? Confira as melhores indicações de mecânicos especializados no assunto para o segundo semestre de 2025. Pesquise bem e boas compras!

6 carros automáticos usados que você pode comprar sem medo

1. Hyundai HB20S automático – 2015 a 2018 – R$ 56.000

Queridinho dos brasileiros, espaçoso, 4 marchas e entrega bem o essencial que é dirigir nas ruas com mais conforto na direção. Assim, essa linha entrega boa resposta do motor de 1.6 cilindros e é famoso por sua baixa frequência de manutenção. Tem um câmbio de produção considerado mais antigo, mas a transmissão é robusta e responde bem a longas direções.

2. Toyota Corolla – 2009 a 2014 – R$ 48.000

Considerado de confiança por muitos mecânicos, o Corolla é um luxo em termos de direção, espaço interno e também porta-malas. Assim, no quesito câmbio automático ele entrega muita potência, pois tem transmissão automática tradicional de 4 marchas. Por fim, o motor é robusto, potente e de manutenção barata. É possível achar unidades com motor 1.8 ou 2.0 em bom estado e por menos de R$ 60 mil em 2025.

3. Honda City – 2012 a 2015 – R$ 53.000

Bonito das rodas ao espaço interno, o City também é só elogios quanto ao câmbio automático. Assim, os mecânicos pontuam que seu motor 1.5, aliado ao câmbio automático de 5 marchas, promovem uma potência de direção impressionante. Por fim, o modelo é famoso por ter mecânica confiável e manutenção com preços razoáveis.

4. Ford Focus Hatch ou Sedan – 2014 a 2016 – R$ 39.000

Automático, moderno, bom desempenho e porta-malas bem elogiado. Assim, a linha Focus oferece motor 2.0 com injeção direta e um cãmbio automático convencional de 6 marchas (lembrando que isso nas versões pós-2014, que abandonaram o problemático Powershift, viu?).

Oferece bom desempenho, motor robusto e um acabamento interno refinado e confortável.

5. Chevrolet Onix automático – 2017 a 2018 – R$ 54.000

Na palavra dos donos de oficina mecânica: “ele é simples, eficiente e bem tranquilo de manter”. Assim, o líder de mercado brasileiro com câmbio de 6 marchas está em alta nas revendas pela boa direção e baixa no custo de manutenção. Vale lembrar que, a partir de 2017, o motor 1.4 se junta ao câmbio automático unindo potência e excelente consumo. Por fim, a versão LTZ é uma das mais completas da categoria, e ainda tem excelente aceitação no mercado de usados.

6. Fiat Grand Siena 1.6 Dualogic – 2016 a 2018 – R$ R$ 43.600

Outro queridinho do mercado de usados, esse automatizado da Fiat ainda vale a pena comprar, pois entrega desempenho aceitável e baixo custo de manutenção. Assim, conta com bom espaço interno, tem baixo consumo e peças de reposição a preços acessíveis ao seu bolso.

Siga o Portal 6 no Instagram:@portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!