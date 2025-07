Conheça cidade brasileira reconhecida nacionalmente pela qualidade de vida

Esse município foi cuidadosamente planejado e apresenta características que fazem total diferença para o bem da população

Pedro Ribeiro - 26 de julho de 2025

(Foto: Prefeitura de Maringá/Divulgação)

Se você está em busca de uma cidade brasileira que oferece qualidade de vida de verdade, com estrutura, segurança, áreas verdes e boas oportunidades, chegou ao lugar certo.

Vamos apresentar um município planejado, sustentável e reconhecido nacionalmente por proporcionar bem-estar aos seus moradores.

E não estamos falando de um grande centro ou capital — mas de um município que se destaca por suas escolhas inteligentes de desenvolvimento urbano.

Conheça cidade brasileira reconhecida nacionalmente pela qualidade de vida

Estamos falando de Maringá, no noroeste do Paraná. Essa cidade brasileira foi cuidadosamente planejada desde a sua fundação, em 1947. O projeto foi idealizado pelo urbanista Jorge de Macedo Vieira, que pensou em cada detalhe para criar um espaço urbano equilibrado e funcional.

Com cerca de 430 mil habitantes, Maringá é conhecida como Cidade Verde, e não por acaso. Suas ruas e avenidas são arborizadas com mais de 100 espécies diferentes de árvores, o que ajuda a manter o clima agradável e melhora significativamente a qualidade do ar.

Por que Maringá é referência em qualidade de vida?

Essa cidade brasileira figura entre as melhores do país em vários índices. Maringá se destaca pela segurança, educação de qualidade, sistema de saúde eficiente e excelente infraestrutura urbana. Os bairros são bem distribuídos, as vias são largas e as áreas verdes estão sempre por perto.

Os moradores têm acesso a praças, parques e calçadas que realmente incentivam a convivência e o lazer ao ar livre. Isso tudo faz com que viver em Maringá seja prazeroso, saudável e seguro.

Sustentabilidade

Maringá é uma cidade brasileira que se tornou modelo de sustentabilidade. Ela mantém um dos maiores índices de área verde por habitante do país — são mais de 21 m² por pessoa, superando o recomendado pela OMS.

Além disso, a cidade investe em programas de coleta seletiva, preservação de nascentes e incentivo ao uso de energias limpas. O crescimento urbano é controlado para manter o equilíbrio entre natureza e desenvolvimento.

Educação

Outro ponto forte dessa cidade brasileira é a educação. Maringá abriga a Universidade Estadual de Maringá (UEM), uma das melhores do país, além de boas escolas públicas e privadas. O investimento em educação ajuda a formar profissionais qualificados e fortalece o desenvolvimento social e econômico local.

Economia

Maringá tem uma economia forte e bem distribuída. O agronegócio, a indústria alimentícia, a tecnologia e os serviços formam os principais pilares da cidade. Muitas cooperativas, indústrias e empresas de inovação têm sede ou filiais ali, o que amplia as oportunidades para quem busca trabalho ou quer investir.

Cultura, lazer e vida urbana

Quem visita essa cidade brasileira se surpreende com sua agenda cultural e opções de lazer. Parques, teatros, feiras gastronômicas, eventos esportivos e uma vida noturna animada fazem parte do dia a dia de Maringá. Os moradores têm acesso a uma vida ativa, com qualidade e segurança.

Vale a pena conhecer?

Sem dúvida. Essa cidade brasileira impressiona pela organização, beleza e cuidado com o bem-estar coletivo. Se você busca um lugar para morar, visitar ou investir, Maringá é uma escolha inteligente. Ela prova que é possível crescer sem perder a harmonia com o meio ambiente e o respeito pelas pessoas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!