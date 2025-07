Trabalhadores brasileiros que foram demitidos podem ter direito de receber R$ 2.424 por mês

Muita gente ainda tem dúvidas sobre quem pode receber, como funciona o cálculo do valor e como solicitar

Pedro Ribeiro - 26 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Trabalhadores brasileiros que perderam o emprego sem justa causa em 2025 podem ter direito a um benefício mensal de até R$ 2.424,11.

Essa é a nova realidade do seguro-desemprego, que passou por uma atualização importante neste ano.

A correção dos valores leva em conta a inflação acumulada e o novo salário mínimo, o que garante mais equilíbrio entre o auxílio e o custo de vida atual.

Muita gente ainda tem dúvidas sobre quem pode receber, como funciona o cálculo do valor e como solicitar. Por isso, leia a matéria completa e saiba mais sobre o benefício.

Trabalhadores brasileiros que foram demitidos podem ter direito de receber R$ 2.424 por mês

Neste ano, o Ministério do Trabalho atualizou as faixas de cálculo do seguro-desemprego. O novo salário mínimo nacional é de R$ 1.518,00, e esse valor define o piso do benefício. Ou seja, nenhum pagamento será inferior a isso. Já o teto, para quem recebia salários mais altos, agora é de R$ 2.424,11 por mês.

As faixas para definir o valor do seguro-desemprego foram ajustadas conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que acumulou 4,77% nos últimos 12 meses antes da mudança. Isso garante que o benefício continue acompanhando a inflação.

Como funciona o cálculo do valor?

O valor que os trabalhadores brasileiros recebem depende do salário médio dos últimos três meses antes da demissão. Veja como fica:

Quem ganhava até R$ 2.138,76: recebe 80% do salário médio.

De R$ 2.138,77 a R$ 3.564,96: o que ultrapassar R$ 2.138,76 é multiplicado por 50% e somado a R$ 1.711,01.

Acima de R$ 3.564,96: o valor é fixo em R$ 2.424,11.

Essas faixas ajudam a equilibrar os valores pagos, respeitando tanto quem ganhava menos quanto quem tinha uma remuneração maior.

Quem tem direito ao benefício?

Trabalhadores brasileiros demitidos sem justa causa podem receber o seguro-desemprego, desde que cumpram alguns requisitos. As regras variam de acordo com o número de vezes que o trabalhador já solicitou o benefício:

Primeira solicitação : é preciso ter trabalhado formalmente por pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses.

Segunda solicitação : são exigidos ao menos 9 meses de vínculo nos 12 meses anteriores à demissão.

Demais solicitações: o trabalhador precisa ter recebido salário nos 6 meses anteriores à dispensa.

Além disso, não pode haver outra fonte de renda suficiente para manter a família, nem estar recebendo outro benefício da Previdência Social (com exceção de pensão por morte ou auxílio-acidente).

Como fazer a solicitação em 2025?

Os trabalhadores brasileiros podem solicitar o seguro-desemprego de forma online ou presencial. Veja o passo a passo:

Reúna os documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho e Termo de Rescisão. Acesse o Portal GOV.BR ou o app Carteira de Trabalho Digital. Também é possível ir a uma unidade do SINE ou SRTE. Preencha o formulário e envie a solicitação. Aguarde a análise. Se for aprovado, o valor será pago em conta bancária ou via Caixa Econômica Federal.

A opção digital tem sido a mais prática, pois evita filas e deslocamentos, além de acelerar o processo.

Cuidados importantes

Antes de fazer o pedido, é essencial manter toda a documentação em dia e verificar informações apenas em canais oficiais. Todos os anos, as regras podem sofrer alterações, então vale a pena consultar o site do Ministério do Trabalho ou os aplicativos do governo para evitar erros e garantir que tudo esteja certo.

O seguro-desemprego continua sendo um suporte fundamental para trabalhadores brasileiros em transição entre empregos. Com os valores atualizados e o processo mais acessível, o benefício cumpre seu papel de amparo financeiro e oferece mais segurança para quem está recomeçando.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!