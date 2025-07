Conheça o bairro que é um verdadeiro pedaço dos EUA em Rio Verde

Inspirado em condomínios americanos, o Villa Miafiori chama atenção pelo luxo, tranquilidade e padrão elevado de moradia

Da Redação - 26 de julho de 2025

Villa Miafiori, em Rio Verde. (Foto: Reprodução)

Em Rio Verde, no sudoeste goiano, existe um bairro que mais parece ter saído de um filme norte-americano.

O Residencial Villa Miafiori reúne ruas arborizadas, arquitetura imponente, segurança reforçada e uma rotina silenciosa e organizada.

Localizado em uma região nobre da cidade, o condomínio fechado foi entregue pela Habitaço Urbanismo em 2007 e, desde então, se tornou um dos endereços mais cobiçados por quem busca conforto, exclusividade e qualidade de vida.

As casas são verdadeiros palácios modernos, com metragens que ultrapassam os 300 metros quadrados, quatro ou cinco suítes, salas amplas com pé-direito duplo, cozinhas planejadas, áreas gourmet integradas, piscinas privativas, jardins com irrigação automatizada, aquecimento solar e garagens para até quatro veículos.

Toda essa estrutura está distribuída em 11 ruas internas, muitas delas em formato de cul-de-sac, um tipo de via sem saída que proporciona ainda mais privacidade e reduz a circulação de veículos.

O perfil dos moradores acompanha o padrão elevado do empreendimento. Empresários, produtores rurais, médicos, servidores públicos de alto escalão e profissionais liberais compõem a maior parte dos proprietários.

São pessoas que valorizam o sossego, a segurança e um estilo de vida semelhante ao encontrado em condomínios fechados de cidades como Orlando e San Diego, nos Estados Unidos.

O valor dos imóveis reflete esse padrão. Sobrados à venda no Villa Miafiori giram em torno de R$ 1,8 milhão a R$ 3,5 milhões, a depender do tamanho e da sofisticação da construção.

Além disso, o condomínio oferece uma infraestrutura completa de lazer com salão de festas, academia, quadras esportivas, pista de caminhada e playground, tudo com vigilância 24 horas, guarita blindada e câmeras espalhadas por toda a extensão do local.

