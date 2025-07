Astronautas da NASA vão realizar palestras na UniEVANGÉLICA

A UniEVANGÉLICA, em Anápolis, vai receber entre os dias 11 e 14 de agosto nomes de peso da ciência internacional, com destaque para dois astronautas da NASA. A programação é gratuita, com entrada solidária de 2 kg de alimentos, e inclui palestras, workshops e rodas de conversa sobre ciência, fé e propósito.

A principal atração é Barry Wilmore, que ficou nove meses em órbita na Estação Espacial Internacional (ISS). Ele abre o evento no dia 11, às 19h, com a aula magna “Do Espaço à Terra: lições de 9 meses em órbita”.

Outros nomes confirmados são Jeffrey Williams, também astronauta e autor; Danny Faulkner, astrofísico; Joe Owen, especialista em bioética; e Arturo Valdebenito, filósofo e teólogo. A programação será realizada nos campi de Anápolis, Goianésia, Jaraguá, Ceres, Rubiataba e Senador Canedo.

Os temas abordados vão da origem do universo à defesa da vida e do cristianismo no mundo atual. A organização é da UniEVANGÉLICA em parceria com a missão Answers in Genesis. Ingressos já podem ser retirados via Sympla.