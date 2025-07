Não é pitaya, nem mirtilo: descubra qual é a fruta mais cara do Brasil

Alimento também foi eleito o melhor do mundo pela enciclopédia gastronômica TasteAtlas

Magno Oliver - 27 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Adoro Plantar)

Você gosta de fruta? Se a gente parar para analisar agora, você saberia dizer qual foi a fruta mais cara que você comeu?

O Brasil é um lugar com clima favorável e solo fértil que se destaca mundialmente pela imensa variedade de sabores de frutas e variações tropicais.

Da simples uva verde ao sabor mais exótico como pitaya e mirtilo, a busca por opções diferenciadas aumentou por consumidores exigentes.

Recentemente, uma fruta ganhou a preferência dos internautas e desbancou outras consideradas mais caras do momento.

Uma fruta nativa do Arquipélago Malaio, no sudeste asiático, recebeu o título de melhor do mundo pela enciclopédia gastronômica TasteAtlas.

Também chamado de mangostim, o mangostão é o queridinho da vez e ganhou o gosto da internet pelo sabor exótico e alto também. Assim, ele mede entre 5 e 7 centímetros de diâmetro com uma casca grossa, de coloração roxo-escura, quase pro lado do vinho. No topo, vai uma coroa verde-oliva com pétalas espessas que indicam sua origem floral. Na base da fruta, uma “estrela” formada por lóbulos secos.

Assim, recebe o nome de “rainha das frutas” e tem uma estrutura que protege os gomos brancos com um sabor adocicado e levemente cítrico. Ele tem essa fama pelo gosto que a rainha Vitória da Inglaterra, no século XIX, teve por ele.

Ele tem um sabor doce, suave e levemente ácido, com um perfume tropical mais delicado. Algumas pessoas sentem uma mistura de lichia, morango, abacaxi e pêssego, mas com uma textura mais cremosa e aveludada.

