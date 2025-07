Sem farinha e cheio de sabor: aprenda a fazer pão de batata-doce saudável

Fica fofinho, levemente adocicado e ideal pra quem quer cuidar da saúde sem abrir mão do sabor

Magno Oliver - 15 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @receitasfit.valesca)

Com a era de gerações mais saudáveis e fitness, a batata-doce ganhou um lugar especial nas receitas e preparos na cozinha.

Um dos usos mais bombados do momento para a batata-doce está na fabricação de pão.

Assim, o pão de batata-doce é uma opção perfeita para quem busca um alimento mais saudável, com menos farinha refinada e um índice glicêmico mais equilibrado.

Você pode consumir ele no café da manhã, no lanche da tarde ou até como base para sanduíches.

Ingredientes para o pão de batata-doce saudável:

– 500g de batata-doce cozida e bem amassada;

– 2 ovos;

– 350g de leite em pó;

– Uma colher de sopa de fermento;

– 1 colher sopa de mel.

Modo de preparo do pão de batata-doce saudável:

Em uma tigela grande, misture a batata-doce amassada, o ovo, o óleo, o açúcar e o sal. Adicione o fermento seco aos poucos e misture bem até formar uma massa fofinha, macia e que desgruda das mãos ainda úmida. Deixe descansar por 5 a 10 minutos até espumar.

Sove a massa por cerca de 10 minutos, até ela ficar lisa e elástica. Cubra com um pano limpo e deixe crescer por 1 hora ou até dobrar de volume.

Dessa forma, agora modele os pães no formato desejado (bolinhas, tranças ou pão de forma) e coloque em uma assadeira untada ou forrada com papel manteiga. Pincele com a gema batida e leve ao forno preaquecido à 180ºC por 35 minutos ou até dourar.

Por fim, espere esfriar um pouco e sirva com um delicioso cafézinho.

Confira o vídeo completo da receita:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Valesca | Receitas Fitness 🥝 (@receitasfit.valesca)

