Homem é socorrido com vida após ser esfaqueado e abandonado em lote baldio de Goiânia

Dois suspeitos foram presos após PM realizar trabalho de buscas

Augusto Araújo - 28 de julho de 2025

Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ainda com vida. (Foto: Reprodução)

Um homem foi encontrado gravemente ferido, com diversos hematomas e lesões provocadas por arma branca, em um lote baldio no Conjunto Vera Cruz II, em Goiânia, na manhã desta segunda-feira (28). O caso ocorreu por volta das 5h30 e é investigado como tentativa de homicídio.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas ao local, após testemunhas denunciarem que um indivíduo tinha sido morto por usuários de droga e jogado no terreno.

Porém, ao chegarem lá, encontraram a vítima ainda com vida, embora desorientada. Ele estava com escoriações no rosto e cabeça, além de ferimentos compatíveis com facadas.

Além disso, a alguns metros do local da agressão, foi localizada uma faca suja de sangue, possivelmente utilizada no crime.

Durante as buscas pelos autores, os policiais abordaram um suspeito, que correspondia às características repassadas pelas testemunhas. O mesmo apresentava manchas de sangue e terra pelo corpo.

Posteriormente, um segundo suspeito também foi localizado e preso. Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes para os procedimentos legais.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros realizou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde ela permanece internada.

A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio, agressão física e ferimento por arma branca. A Polícia Civil deve assumir as investigações para esclarecer a motivação e demais circunstâncias do crime.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!