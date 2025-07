Coronel Rogério é o novo comandante da Polícia Militar, em Anápolis

Mudança foi oficializada neste sábado (26) e faz parte de uma reestruturação na corporação

Samuel Leão - 26 de julho de 2025

Coronel Rogério Corrêa Batista é o novo comandante. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) em Anápolis passa a ser comandada pelo coronel Rogério Corrêa Batista, conforme determina a Portaria nº 20.605, assinada pelo governador Ronaldo Caiado (UB) e publicada neste sábado (26).

Ele assume o posto de comandante do 3º Comando Regional da PM (3º CRPM), em substituição ao coronel Alyson Ferreira Sobrinho Carneiro, que foi transferido para atuar na 4ª Seção do Estado-Maior Estratégico (PM/4), em Goiânia.

A troca de comando faz parte de uma série de movimentações internas promovidas pelo alto escalão da corporação para otimizar a gestão e fortalecer a atuação policial no estado.

Antes de chegar a Anápolis, o coronel Rogério chefiava o Comando de Policiamento Rodoviário (CPR), também na capital. Com larga experiência operacional, ele chega ao novo posto com a missão de intensificar as estratégias de segurança no município e região.

Outra novidade no comando regional é a nomeação do tenente-coronel Leandro Ricardo da Silva para a função de subcomandante do 3º CRPM. Ele era lotado no 1º Batalhão Rodoviário da PM.

O 3º Comando Regional da Polícia Militar é uma das unidades mais estratégicas do estado, responsável pelo policiamento ostensivo em Anápolis e diversas cidades do entorno.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!