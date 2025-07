Motorista bêbado bate em muro, abandona o carro e tenta fugir, mas é pego pela polícia em Anápolis

Tentativa de fuga não deu certo, com o suspeito sendo capturado ainda nas proximidades

Thiago Alonso - 28 de julho de 2025

Motorista tentou fugir após a colisão. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 30 anos, foi preso na noite deste domingo (27), após colidir com o muro de uma residência, largar o carro e tentar fugir da Vila Jaiara, em Anápolis.

A cena, registrada por câmeras de segurança, mostra quando o veículo atinge com tudo a estrutura na Avenida Luiz Carpaneda, ficando ‘preso’ entre um poste de energia.

Ao ver a situação, populares tentarem auxiliar as possíveis vítimas, mas foram recebidos com brutalidade pelo condutor, que apenas tentou tirar o automóvel com agressividade.

Sem conseguir se desvencilhar do muro, o motorista — que estava acompanhado de outros dois passageiros — então foge do local, abandonando o carro para trás.

Apesar da tentativa, uma equipe da Polícia Militar (PM) se dirigiu ao endereço, conseguindo capturar o homem antes que ele conseguisse se evadir para longe.

Ao realizar a abordagem, os militares constataram que ele estava com ferimentos no rosto, em decorrência de uma batida no para-brisas no momento da colisão.

Eles também perceberam que o suspeito apresentava fala arrastada e odor etílico por ter, supostamente, consumido bebidas alcoólicas. Contudo, ele recusou fazer o teste do bafômetro para constatar a embriaguez.

Assim, os policiais encaminharam o motorista diretamente para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi realizado um laudo médico, o qual confirmou que ele estava bêbado.

Na unidade policial ele também foi autuado pelo crime de conduzir veículo sob efeito de álcool, sendo preso em flagrante. O carro que havia ficado preso, por sua vez, precisou ser retirado por um guincho e removido para um pátio.

CÂMERA FILMOU 📹 Motorista bêbado bate em muro, abandona o carro e tenta fugir, mas é pego pela polícia em Anápolis Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/akLFkKIHGE — Portal 6 (@portal6noticias) July 28, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!