Motociclista morre após moto bater em poste e capacete sair voando, em Goiânia

Corpo de Bombeiros esteve presente para atender à ocorrência, mas, ao chegar, pôde apenas constatar o óbito

Natália Sezil - 22 de dezembro de 2024

Local foi isolado para que o Corpo de Bombeiros pudesse atuar junto ao IML e à Polícia Técnico Científica. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 39 anos, morreu na hora quando a moto que conduzia se chocou contra um poste de energia no Residencial Della Pena, região Oeste de Goiânia, na tarde deste domingo (22).

Ele estaria conduzindo um veículo ciclomotor, cuja velocidade não ultrapassa 50 km/h, quando foi em direção à estrutura. Uma testemunha apontou que a vítima talvez estivesse embriagada, mas o motivo da colisão não foi confirmado.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas, chegando ao local, encontrou o homem já inconsciente, com sangramentos pela boca. Foi constatado que o capacete havia saído da cabeça do condutor no momento da queda. O óbito foi confirmado na hora, em decorrência de múltiplos traumas.

O local foi isolado e foram acionados para prestar apoio tanto a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), quanto a Polícia Técnico Científica. O Instituto Médico Legal (IML) também compareceu para recolher o corpo.

A vítima não portava documentos pessoais no momento do acidente, o que dificultou a identificação, mas o reconhecimento teria sido feito com a ajuda de um primo do motociclista.

Agora, a Polícia Civil (PC) deve apurar o caso.