O que deve acontecer com homem que matou esposa em Leopoldo de Bulhões

Crime aconteceu na frente dos filhos e autor do crime tentou fugir

Thiago Alonso - 23 de julho de 2025

Homem foi preso em Leopoldo de Bulhões. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) prendeu nesta terça-feira (22), um homem, de 33 anos, suspeito de matar a facadas a própria esposa na frente dos filhos, no municipio de Leopoldo de Bulhões, localizado na região Central de Goiás.

Ao tomar conhecimento do crime, as autoridades iniciaram patrulhamentos em busca do suposto autor, encaminhando equipes do Comando de Policiamento Especializado (CPE) para a região.

Assim, após algum tempo, uma pessoa — que logo os PMs descobririam se tratar do procurado — foi avistada às margens de uma mata, sendo que, ao ver os policiais, se adentrou ainda mais ao matagal.

Apesar da tentativa, os PMs adentraram ao local, onde conseguiram capturar o suspeito, que confirmou ter matado a companheira, de 29 anos. Segundo o próprio, ele teria desferido pelo menos 15 golpes contra a jovem, após ela ter o chamado de “corno”.

Ele também contou que, ao perceber a presença dos militares, jogou a arma utilizada no esfaqueamento no matagal, indicando os militares onde estava a faca.

Com base na confissão, o homem foi encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde foi autuado pelo crime de feminicídio, sendo preso em flagrante. Agora, ficará a cargo das autoridades competentes dar continuidade aos devidos procedimentos conseguintes.

