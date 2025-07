Mutirão de empregos: indústria de Anápolis oferece vagas com diversos benefícios

Todas as vagas também são abertas a pessoas com deficiência e contratação imediata

Natália Sezil - 28 de julho de 2025

Laboratório Teuto, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Laboratório Teuto)

O Laboratório Teuto, situado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), realiza um mutirão de empregos nesta terça-feira (29). A seleção acontece das 09h às 17h no Senai Roberto Mange, no bairro Jundiaí.

Todas as vagas oferecidas são abertas a pessoas com deficiência (PcD) e incluem contratação imediata. A lista contém vagas em diversas áreas e para variados níveis de escolaridade.

Uma das funções ofertadas é a de operador de produção, que atua em jornada 12×36. O cargo requer Ensino Médio completo e experiência em indústria farmacêutica.

Além disso, candidatos do sexo masculino precisam comprovar o certificado de reservista. Outras vagas disponíveis são analista de desenvolvimento analítico (níveis júnior, pleno e sênior) e assistente de vendas.

Também aparecem na lista os cargos de técnico de validação elétrica, e de coordenação na área farmacotécnica. Cada uma das funções possui os próprios critérios de contratação.

Por fim, a farmacêutica oferece vagas de estágio para graduandos em Pedagogia. Podem se candidatar estudantes que estejam cursando a partir do 2º período.

Entre os benefícios oferecidos pelo laboratório, estão vale-alimentação, refeitório corporativo, assistência médica e odontológica, além de transporte fretado/vale-transporte, participação nos resultados, seguro de vida e licenças-maternidade/paternidade estendidas.

Interessados em participar do mutirão de empregos devem comparecer no Senai Roberto Mange com o currículo atualizado e impresso, além de documentos pessoais. Não é necessário agendamento.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!