Indústria do Daia fará mutirão de contratação com vagas imediatas em Anápolis

Oportunidades são para áreas de produção e logística e não é exigido experiência

Augusto Araújo - 23 de julho de 2025

Imagem aérea do Daia, em Anápolis. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

A Brainfarma, uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, vai promover um mutirão de contratação em Anápolis na próxima terça-feira (29).

A seleção será presencial, das 8h às 16h, no CENFOR do Industrial Munir Calixto, e contará com vagas para auxiliar e operador de produção, manipulador, operador de empilhadeira e auxiliar de logística.

Para participar, é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e apresentar documentos pessoais. Homens também precisam levar o certificado de dispensa militar.

A ação faz parte do programa Emprega Brainfarma e também está aberta a pessoas com deficiência (PCDs).

Com sede no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), a Brainfarma emprega mais de 5 mil pessoas e mantém uma das maiores fábricas de medicamentos da América Latina.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!