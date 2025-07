Escândalo das bolsas de medicina para ‘estudantes ricos’ na UniEVANGÉLICA repercute nacionalmente

Rápidas tem acompanhado e publicado, sempre com exclusividade, os desdobramentos que estão chocando não só a comunidade local, mas também o país

Samuel Leão - 24 de julho de 2025

Flaviane Medeiros e Gabriella Andrade eram bolsistas do programa GraduAção. (Foto: Edição m/ Portal 6)

A coluna Rápidas do Portal 6 está trazendo, sempre em primeira mão, os casos de alunos do curso de medicina da UniEVANGÉLICA que muito possivelmente fraudaram o GraduAção, da Prefeitura de Anápolis.

Eles estão sendo, um a um, emparedados pelo juiz Gabriel Lisboa, da Vara da Fazenda Pública Municipal de Anápolis, ao recorrerem à Justiça para obrigar a gestão do prefeito Márcio Corrêa (PL), que descontinuou o programa, a retomar o pagamento das bolsas universitária alegando serem pobres.

Com contornos de escândalo local, o caso também tem ganhado o país após sites e portais de notícias nacionais também repercutirem a situação.

O Metrópoles usou o seguinte título para entrar na cobertura: “Juiz vê no TikTok que universitária bolsista não é pobre e aciona MPGO”.

Na sequência, outros veículos como o UOL, G1 e Veja também repercutiram o caso tornado público pelo Portal 6.

“Aluna de medicina perde bolsa de estudos após ostentar viagens no TikTok”, destacou o UOL.

O destaque do G1 foi: “Estudante de medicina tem bolsa suspensa após declarar baixa renda e ostentar viagens em redes sociais”.

Já a revista Veja trouxe a seguinte manchete: “Em meio à ostentação, estudante arrisca perder bolsa de estudos”.

E atenção: vem mais casos nos próximos dias

Rápidas deve trazer, em breve, mais detalhes no Portal 6 sobre mais estudantes que não se enquadram no padrão de baixa renda e que querem forçar a municipalidade a bancar seus estudos no que já foi considerado um dos cursos de medicina mais ambicionados de Goiás.

Sandro Mabel está de olho na CEI do Consórcio Limpa Gyn

O retorno do recesso na Câmara Municipal de Goiânia ainda nem aconteceu, mas o clima já está quente nos corredores.

Rápidas apurou que o prefeito Sandro Mabel (UB) teria iniciado uma ofensiva para barrar a abertura da CEI que quer investigar o contrato do Consórcio Limpa Gyn.

O chefe do Executivo, que nunca viveu em “lua de mel” com o Legislativo goianiense, teria ligado para vereadores na tentativa de reverter as 16 assinaturas já colhidas pela oposição.

O número é suficiente para a abertura da comissão de investigação.

Setor de eventos está irritado com a “golpista dos casamentos” em Anápolis

Uma fornecedora de materiais para casamentos, que atua em Anápolis, acabou ficando mal falada na praça após aplicar calotes em vários clientes.

A profissional, inclusive, já está enfrentando alguns processos e permanece deixando os colegas em apuros.

MPGO arquiva denúncia contra Prefeitura de Alexânia

Uma notícia de fato, que apontava omissão do Poder Público Municipal de Alexânia na prestação de serviços públicos, como o transporte público, asfalto, iluminação na estrada e até na segurança, foi analisada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO).

O órgão investigou a situação e não deu andamento por não encontrar elementos suficientes para apresentar uma denúncia à Justiça.

