Conheça profissão com salários que podem ultrapassar R$ 30 mil e possibilidade de trabalhar de casa

Pedro Ribeiro - 29 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Existe uma profissão que está em alta, com salários que passam dos R$ 30 mil por mês e a vantagem de poder trabalhar de casa.

Em um mundo cada vez mais conectado, essa profissão tem ganhado espaço em empresas de todos os setores. E não é só por causa da remuneração.

A chance de atuar remotamente, com liberdade de horários e projetos internacionais, tem atraído cada vez mais profissionais em busca de carreira estável e bem paga.

A profissão de especialista em Inteligência Artificial (IA) é hoje uma das mais valorizadas no mercado. Com a transformação digital acelerada, empresas do mundo inteiro passaram a investir pesado em tecnologias que automatizam processos, analisam dados em larga escala e aumentam a eficiência. E é aí que entra esse profissional.

Segundo o site Exame, os salários para cargos de liderança na área ultrapassam os R$ 35 mil mensais. Já analistas iniciantes ganham, em média, R$ 7 mil. Além disso, o trabalho remoto se tornou comum, permitindo que especialistas em IA atuem em empresas nacionais ou estrangeiras sem sair de casa.

Alta demanda e poucas pessoas qualificadas

Mesmo com a crescente procura, o número de profissionais capacitados ainda é baixo. Essa escassez de mão de obra qualificada ajuda a impulsionar os salários. O Fórum Econômico Mundial prevê que a demanda por especialistas em IA, aprendizado de máquina e segurança cibernética cresça mais de 30% até 2029.

Além disso, um relatório da Bloomberg Intelligence mostra que os investimentos globais em Inteligência Artificial devem ultrapassar R$ 1,3 trilhão nos próximos anos. Ou seja, há muito espaço para crescer.

Áreas que já usam Inteligência Artificial

A profissão de especialista em IA não é limitada à área da tecnologia. Hoje, setores como saúde, finanças, automação industrial, entretenimento e até educação já utilizam a IA em larga escala. Veja alguns exemplos:

Na saúde : ajuda a interpretar exames e cruzar dados de pacientes.

No setor financeiro : faz análises de risco e previsão de tendências.

Na indústria : torna os processos mais eficientes.

No entretenimento: personaliza conteúdos em plataformas de streaming e jogos.

Com ferramentas cada vez mais acessíveis e integradas, a IA está presente em tarefas do dia a dia e em grandes decisões corporativas. Isso aumenta ainda mais a necessidade de profissionais capacitados.

Um futuro cheio de possibilidades

Se você busca uma profissão que oferece altos salários, estabilidade, trabalho remoto e participação em projetos de ponta, a carreira em Inteligência Artificial pode ser o caminho. A demanda está crescendo rápido, e quem se preparar agora terá uma enorme vantagem.

Essa é a hora de investir em conhecimento e entrar em uma das áreas mais estratégicas da nova economia.

