Mais de 1,3 mil vagas são anunciadas em Aparecida de Goiânia; saiba como se candidatar

Oportunidades compreendem uma série de áreas de trabalho e podem ser conferidas online

Thiago Alonso - 29 de julho de 2025

Carteira de trabalho digital. (Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia anunciou a abertura de 1.368 novas vagas de emprego, disponibilizadas por meio do Sistema Municipal de Emprego (Sime).

As oportunidades compreendem diversas áreas de trabalho, desde atendente e auxiliar, até outros setores como motorista e servente, sem necessidade de requisitos mínimos.

Para se candidatar às vagas, os interessados devem se dirigir, das 08h às 17h30, de segunda a sexta-feira, até uma unidade do SAC, portando documentos pessoais em mãos, como RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

Dentre as agências disponíveis estão as do Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

Os candidatos também podem ir ao Vapt-Vupt do Garavelo, Buriti Shopping ou Araguaia Shopping, onde o atendimento ocorre por meio de agendamento, das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira e das 08h às 13h aos sábados.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia também disponibiliza as vagas de forma online, por meio do site https://webio.aparecida.go.gov.br/, onde é necessário fazer um cadastro digital, podendo conferir as oportunidades atualizadas diretamente.

Confira todas as vagas de emprego disponíveis:

Auxiliar de logística (476)

Atendente comercial (200)

Atendente (100)

Motorista entregador (50)

Auxiliar operacional (40)

Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais) (40)

Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) (40)

Servente de obras (40)

Auxiliar industrial (30)

Movimentador de mercadoria (30)

Auxiliar de produção (23)

Empresas interessadas em anunciar vagas podem entrar em contato por meio do WhatsApp: (62) 9 9297-4113.

