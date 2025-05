Quem trabalha de carteira assinada no Brasil pode ter direito de receber mais de R$ 607 todo mês

Mesmo sendo um direito garantido, adicional ainda é pouco conhecido por grande parte da população

Isabella Valverde - 13 de maio de 2025

(Foto: Divulgação)

Um benefício garantido por lei pode render mais de R$ 607 extras todos os meses para trabalhadores com carteira assinada no Brasil.

Esse valor é referente ao adicional de insalubridade em grau máximo, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e tem direito quem exerce atividades em condições que colocam a saúde em risco, como lavar banheiros públicos ou trabalhar diretamente com resíduos contaminados.

A insalubridade é dividida em três níveis: mínimo, médio e máximo. No grau mais elevado, o adicional corresponde a 40% do salário mínimo. Como o piso nacional subiu para R$ 1.518 em 2025, o valor do benefício chega a exatos R$ 607,20 por mês.

Quem trabalha com limpeza de sanitários de uso coletivo, coleta de lixo urbano, atendimento hospitalar com exposição a agentes biológicos ou em contato com produtos químicos perigosos pode ter esse direito.

Mas atenção: para receber o adicional, a função precisa ser avaliada por um profissional habilitado, como engenheiro ou médico do trabalho. Só uma perícia técnica pode confirmar o grau de insalubridade exercido.

Além disso, se a empresa fornece Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) realmente eficazes, o pagamento do adicional pode ser suspenso — o que, na prática, costuma gerar disputa judicial.

Por isso, quem acredita estar exposto a riscos e não recebe nada extra deve procurar o RH da empresa, o sindicato da categoria ou até a Justiça do Trabalho.

Mesmo sendo um direito garantido, o adicional de insalubridade ainda é pouco conhecido por grande parte da população. E em tempos de orçamento apertado, R$ 607,20 a mais no salário pode fazer muita diferença na vida do trabalhador.

