Fiscais acabam com festinhas em parques de Goiânia e vídeos geram polêmica

Prefeitura explicou por que não tem permitido realização de eventos em áreas públicas

Davi Galvão - 02 de junho de 2025

Vídeos de eventos sendo barrados em parques viralizaram nas redes sociais. (Foto: Reprodução)

Recentemente, viralizaram nas redes sociais vídeos de eventos como aniversários e chás-revelação em parques de Goiânia sendo interrompidos por fiscais da Prefeitura.

Nas imagens, que circulam na internet, é possível ver o descontentamento de famílias ao serem notificados pelos agentes que deveriam desmontar estruturas fixadas, como mesas e estandes, ou então procurarem outro local para celebrarem o momento.

Em um dos registros, gravado neste domingo (1°) no Parque Flamboyant, uma mulher denuncia a situação, mostrando a celebração de aniversário do filho sendo barrada por uma fiscal.

“Falou que vai tirar o meu evento daqui. Tem um monte, mas vai tirar só o meu porque foi denunciado […] Os demais ela não vai tirar”, lamentou, exaltada.

Em resposta à reportagem, a prefeitura destacou que “qualquer evento ou instalação de estruturas em parques, praças e bosques de Goiânia exige autorização prévia”.

Além disso, eventos pequenos, com menos de mil pessoas, devem ser notificados com ao menos uma semana de antecedência. Para públicos maiores do que este limite, é necessário um mês de aviso.

Em caso de descumprimento, a multa pode chegar a até R$ 200 mil, dependendo da dimensão do evento.

Solicitação e isenção

A Prefeitura de Goiânia também informou que, para evitar transtornos, o pedido deve ser feito na sede da Amma, na Rua 75, nº 137, Centro.

Caso a licença seja concedida, é necessário também o pagamento da taxa de utilização do espaço. A legislação atual prevê que apenas três tipos de evento não precisam de autorização prévia: aniversários, eventos religiosos e reuniões de até dez pessoas.

Porém, nesses casos, não é permitida a utilização de qualquer estrutura, como mesas e cadeiras, e nem som amplificado.

