Marca que nasceu em Goiás se expande pelo Brasil e deve fechar 2025 com receita de R$ 12 bilhões

Marca adquiriu sua primeira unidade fabril no Nordeste, localizada em Sergipe, e está acelerando a construção de uma das maiores fábricas de queijo do Brasil, no Paraná

Samuel Leão - 29 de julho de 2025

Fábrica da Piracanjuba em Bela Vista de Goiás. (Foto: Divulgação)

A Piracanjuba, uma das marcas mais tradicionais do setor de laticínios do Brasil fundada na cidade homônima, comemora suas sete décadas de existência em grande estilo. A empresa goiana, que começou com um único produto, a manteiga, é atualmente a 7ª marca mais consumida nos lares brasileiros, segundo dados do Ranking Brand Footprint da Kantar, de 2025.

Com um portfólio que ultrapassa 200 produtos, a Piracanjuba continua crescendo, tanto no mercado quanto em suas operações. Recentemente, a marca adquiriu sua primeira unidade fabril no Nordeste, localizada em Sergipe, e está acelerando a construção de uma das maiores fábricas de queijo do Brasil, no Paraná.

Além disso, a empresa tem ampliado sua presença com novos lançamentos de produtos, como a linha Piracanjuba Zquad, voltada para o público jovem.

A Piracanjuba também é reconhecida pela inovação. Foi a primeira no Brasil a lançar leite longa vida com tampa de rosca e o primeiro leite zero lactose. A empresa, que já possui 8 fábricas em operação e 16 postos de resfriamento de leite, deve encerrar 2025 com um faturamento próximo a R$ 12 bilhões.