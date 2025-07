“Parece que estou dirigindo na Índia”, diz motorista sobre o trânsito em Anápolis*

Imagens enviadas ao Portal 6 mostram situação da via e insegurança dos condutores

Da Redação - 29 de julho de 2025

Imagem mostra Avenida Brasil, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Semáforos completamente desligados e insegurança nas ruas. Esse foi o cenário flagrado por motoristas que trafegaram pela Avenida Brasil Norte, em Anápolis, no final da tarde da última segunda-feira (28).

Em gravação enviada ao Portal 6, uma condutora — que percorre a via — mostra os aparelhos todos desligados, sem que nenhum aviso prévio tivesse sido emitido.

“Semáforos da Brasil inteira estão todos desligados. Tá igualzinho dirigir na Índia, se bem que não está muito diferente de dirigir dentro de Anápolis”, afirma ela.

Para tentar entender a situação, o Portal 6 procurou a Companhia Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), que é responsável pelos equipamentos, e afirmou que a ação aconteceu devido a quedas e instabilidades no fornecimento de energia elétrica, mas que a situação foi normalizada.

Leia a nota na íntegra:

A Diretoria de Engenharia de Tráfego, da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) informa que, no dia 28 de julho de 2025, foi registrada a interrupção no funcionamento de diversos conjuntos semafóricos, com destaque para trechos da Avenida Brasil, conforme demonstrado no vídeo encaminhado, em razão de quedas e instabilidades no fornecimento de energia elétrica.

Os semáforos operam exclusivamente com alimentação elétrica convencional. Dessa forma, qualquer falha no fornecimento compromete diretamente o funcionamento dos sistemas semafóricos nas regiões afetadas.

A equipe técnica da semafórica da CMTT, por meio da Diretoria de Engenharia de Tráfego, acompanhou a situação em tempo real, realizando o monitoramento dos cruzamentos impactados e, sempre que possível, promovendo intervenções imediatas para minimizar riscos à segurança viária. No entanto, o pleno restabelecimento da operação semafórica depende integralmente da atuação da concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no município.

A situação foi normalizada após a estabilização do fornecimento, e os equipamentos voltaram a operar dentro dos parâmetros esperados.

