Os signos que vão ter sorte e atrair dinheiro em agosto

Mais clareza nas ideias, foco nos objetivos e oportunidades que voltam a circular com força

Gabriella Licia - 30 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Daniel Xavier)

Agosto chega como um verdadeiro divisor de águas para quem tem planos financeiros engavetados ou sonha em ver a conta bancária sorrindo.

Isso porque, a partir do dia 11, Mercúrio finalmente encerra seu movimento retrógrado, e com isso, muitos bloqueios emocionais e comunicacionais tendem a se dissolver. O resultado? Mais clareza nas ideias, foco nos objetivos e oportunidades que voltam a circular com força.

Com o céu mais fluido e menos confuso, alguns signos em especial serão favorecidos no campo das finanças.

Seja por um golpe de sorte, por decisões mais assertivas ou até por novas portas que se abrem no mercado de trabalho, o momento promete ganhos, grandes ou pequenos, que chegam em boa hora.

Confira os signos que têm tudo para atrair dinheiro e prosperidade neste mês:

Touro

Com os pés no chão e visão estratégica, Touro tende a colher frutos de escolhas feitas nos últimos meses. Além disso, pode surgir uma oportunidade de investimento ou parceria vantajosa.

Leão

O Sol está brilhando no seu mapa, e isso significa destaque! Leão atrai bons contatos, visibilidade e pode até receber propostas inesperadas que envolvem retorno financeiro.

Virgem

Mercúrio é seu planeta regente, e com o fim da retrogradação, Virgem se sente mais alinhado. O período favorece acertos, planejamento e organização financeira — essenciais para conquistar estabilidade.

Capricórnio

Os capricornianos devem aproveitar agosto para tirar projetos do papel. Com foco renovado, há chance de fechar bons contratos ou iniciar algo que renda no médio prazo.

Peixes

Intuição aflorada e criatividade em alta fazem de agosto um mês promissor para os piscianos. Ideias que antes pareciam vagas agora ganham forma e podem até virar fonte de renda.

Fique atento às oportunidades e confie nos sinais. Agosto será, para muitos, o mês de virar a chave e abrir caminho para a prosperidade.

