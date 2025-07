Rede de supermercados em Goiás recebe elogios ao fazer piada com Donald Trump

Postagem reiterou a soberania brasileira de forma inusitada, em resposta ao "tarifaço"

Natália Sezil - 30 de julho de 2025

Supermercado fez postagens irônicas com imagem modificada de Donald Trump. (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma piada com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez com que uma rede de supermercados de Goiás viralizasse e recebesse elogios no Instagram.

A publicação feita pelo Store Supermercado, que tem unidades em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e Trindade, incluiu duas fotos, como resposta ao “tarifaço” imposto pelos EUA.

A primeira mostra um galo, modificado artificialmente para ter semelhanças com Trump – como o topete característico dele.

A segunda exibe uma montagem do presidente americano em uma fantasia do mesmo animal. Vestido com as roupas felpudas, ele segura a cabeça do traje nas mãos.

Na legenda, o estabelecimento escreveu: “patriota de verdade não se ajoelha nem presta continência para bandeira estrangeira! Nosso Brasil é um país soberano!”

A postagem já alcançou 11 mil curtidas e ultrapassou 2,8 mil comentários, onde internautas compartilharam apoio ao mercado. Enquanto muitos reiteraram a soberania brasileira, outros disseram ter desenvolvido preferência pelo Store.

“Posicionamento de patriota de verdade! Sem politizar! Independente de político de estimação. A soberania do nosso país em primeiro lugar. Parabéns”, escreveu um usuário.

Outro complementou, fazendo referência ao “tarifaço”: “já vou pro Store mais próximo comprar café, suco de laranja e hambúrguer com taxas melhores que os EUA”.

