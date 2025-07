Brasil Park Shopping garante que entregadores do iFood não estão promovendo boicote

Suspeita foi levantada pelos consumidores, que enfrentaram dificuldades após a situação de violência sofrida por entregadores do app no centro comercial

Natália Sezil - 30 de julho de 2025

Brasil Park Shopping defendeu que entregadores de aplicativo não estão realizando boicote. (Foto: Paulo Roberto Belém e Reprodução)

O caso dos entregadores de aplicativo que foram agredidos por seguranças no Brasil Park Shopping, em Anápolis, ganhou um novo desdobramento. Usuários do iFood começaram a desconfiar de que os profissionais do app estivessem promovendo um boicote ao centro comercial.

Consumidores ouvidos pelo Portal 6 detalharam as suspeitas, levantadas nesta segunda-feira (29): pediram três vezes em lojas diferentes do shopping, em horários variados.

Contudo, nenhuma das entregas chegou a ser completada. Em todas as oportunidades, o pedido foi cancelado por conta da demora excessiva da pessoa que realizaria o delivery.

Frente ao relatado, a reportagem buscou contato com a equipe de comunicação do Brasil Park Shopping, que negou a hipótese de que um boicote esteja acontecendo.

Segundo a assessoria, que diz ter conversado com os comerciantes, problemas pontuais chegaram a ocorrer, mas não houve nada generalizado.

A equipe afirmou que houve negociações entre os entregadores de app e o centro comercial, depois que a categoria se reuniu no interior do shopping para protestar contra o episódio de violência. Entretanto, não detalhou o teor do que foi discutido nas tratativas.

Em vez disso, a assessoria defendeu que, desde aquela manifestação, tudo corre normalmente – porque um acordo foi feito entre ambas as partes, determinando melhorias nas condições de trabalho.

Por fim, disse que o suposto boicote “foi tratado diretamente com as partes envolvidas, por meio de diálogo e entendimento mútuo”.

O Portal 6 também procurou o iFood, que afirmou que repudia qualquer situação de violência, mas não emitiu posicionamento específico sobre o possível boicote.

Em tempo

A polêmica teve início no último dia 20, quando dois entregadores de aplicativo, de 22 e 23 anos, registraram um boletim de ocorrência alegando terem sido agredidos por seguranças dentro do Brasil Park Shopping.

A confusão que levou a isso teria começado por conta do uso de capacete em um dos banheiros do centro comercial. O que teria começado como uma repreensão logo evoluiu para agressões físicas.

No dia seguinte (21), o shopping se pronunciou a respeito do conflito. Os profissionais envolvidos foram afastados, e o caso seguia sendo apurado.

Também no dia 21, diversos entregadores se mobilizaram no interior da unidade para protestar contra o episódio de agressão. No ato, a categoria cobrou providências e denunciou outras situações de desrespeito enfrentadas no cotidiano.

Apontaram, por exemplo, a ausência de um espaço adequado para estacionar, dificuldades na retirada de pedidos, e até perseguição por seguranças e lojistas.

*Colaborou Augusto Araújo.

