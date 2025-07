UniEVANGÉLICA realizará Colação de Grau Unificada no dia 30 de julho com transmissão ao vivo

A solenidade é totalmente gratuita para os estudantes

Gabriella Licia - 30 de julho de 2025

Prédio da UniEVANGÉLICA. (Foto: José Carlos Potenciano/Google Maps)

A Universidade Evangélica de Goiás – UniEVANGÉLICA, campus Anápolis, se prepara para realizar, no próximo dia 30 de julho, sua aguardada Colação de Grau Unificada, um dos momentos mais simbólicos e emocionantes da trajetória acadêmica. A cerimônia terá início às 19h, na pista de atletismo da instituição, com entrada gratuita e aberta ao público.

O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Universidade no YouTube, possibilitando que familiares e amigos acompanhem esse marco na vida dos formandos mesmo à distância.

A colação é um passo obrigatório para a emissão e registro dos diplomas. Para participar, é necessário fazer a solicitação da colação no Portal do Aluno – Lyceum – Serviços. O prazo final para esse procedimento é a próxima sexta-feira, 26 de julho. Estudantes com dificuldades de acesso devem procurar imediatamente a Secretaria Acadêmica.

“A Colação de Grau Unificada é uma conquista de toda a Instituição, em especial dos nossos acadêmicos, que poderão concluir o tão sonhado curso superior de forma gratuita”, afirma o reitor da UniEVANGÉLICA, Carlos Hassel Mendes. “Mais do que um ato solene, este evento simboliza o início de uma nova jornada, em que os formandos poderão trilhar um caminho profissional de sucesso”, completa.

No dia da cerimônia, os concluintes devem chegar às 17h, com roupas pretas e confortáveis, adequadas ao uso da beca. Nesse horário será feita a assinatura da ata, a entrega da beca e o ensaio geral. A cerimônia terá duração aproximada de três horas.

Caso o formando não possa comparecer, é possível nomear um procurador com firma reconhecida em cartório. O procurador deve estar presente durante toda a cerimônia, mas não precisa usar beca.

Organização e público

O evento contará com um orador representante de todas as turmas e juramentistas por áreas afins, como Licenciaturas, Saúde, Tecnólogos e Engenharias. A presença dos convidados é livre e sem restrição de número. O uso de buzinas, apitos ou confetes não é permitido. Por ser realizado sobre a grama, a organização sugere o uso de calçados confortáveis e que os presentes levem agasalhos, considerando a possibilidade de frio durante a noite.

Não haverá entrega de diplomas no dia do evento. Os documentos serão emitidos de forma digital em até 120 dias após a colação. A UniEVANGÉLICA convida toda a comunidade acadêmica, familiares e amigos a prestigiarem esse momento especial de celebração e conquista. A cerimônia promete ser inesquecível para os formandos e todos os que os acompanharam nessa jornada.