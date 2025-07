6 restaurantes que provam que a comida goiana é a melhor

Eles reforçam que a gastronomia goiana não vive apenas de memória

Anna Júlia Steckelberg - 31 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Chão Goiano)

A culinária de Goiás floresce em sabores inimitáveis: pequi, guariroba, galinhada, empadão, carnes caipiras e aquele tempero do cerrado que torna cada garfada uma experiência.

Em Anápolis e Goiânia, seis restaurantes estão elevando essa tradição a outro patamar.

Eles não atrapalham o trânsito, mas sim comandam as conversas por sua autenticidade e carinho, e comprovam, com muita justiça, por que a comida goiana é considerada a melhor por quem conhece de verdade.

1. Chão Goiano (Anápolis)

O Chão Goiano, tem fama construída no self-service generoso com comida regional de qualidade, ambiente arejado e atendimento gentil.

Avaliado com nota média de 4.2/5 no Google e 4.0 no TripAdvisor, é elogiado pelo tempero caseiro e bom custo‑benefício.

A variedade impressiona, e muitos clientes destacam o ambiente amplo e acolhedor.

2. Fulô do Cerrado (Anápolis)

Com uma classificação de 4.7 no Google e Tripadvisor, o Fulô do Cerrado é citado como “o melhor self service do Brasil”: cozinha caseira, pratos quentes, saladas e até pasteizinhos doces e salgados com opções que incluem pequi e carne seca.

Ambiente calmo, decorado com árvores, clima de casa de interior e atendimento profissional deixam o almoço muito bom.

3. Galpão Grill Restaurante (Anápolis)

Com avaliação média de 4.7/5 (cerca de 1.761 opiniões no Google), o Galpão Grill é amplo, oferece buffet livre com mais de 120 itens, churrasco na brasa, sobremesas à vontade e até brinquedoteca. Um local ideal para almoços em família com excelente serviço.

Clientes ressaltam a ambientação confortável, atendimento cortês e qualidade consistente da comida.

4. Fogão Caipira (Goiânia)

Avaliado em torno de 4.3‑4.4/5 com mais de 2.300 opiniões no Restaurant Guru e Google, o Fogão Caipira se destaca pela galinhada, peixe na telha com camarão, tamboril e outros pratos da cozinha goiana.

Clientes elogiam o ambiente arejado e acolhedor, bom atendimento e pelo menu autêntico.

5. Restaurante Mau Nenhum (Goiânia)

Com mais de 5.400 avaliações e média de 4.4‑4.5 no Google e Restaurant Guru, esse restaurante encanta pela ampla variedade, tamboril, churrasco, peixes, saladas, queijadas e até opções vegetarianas.

O ambiente rústico e acolhedor, os preços razoáveis e o serviço educado são pontos fortes.

6. Restaurante Sabor Goiano (Goiânia)

Com média de 4.1/5 no Google, o Sabor Goiano é indicado por oferecer self-service variado, pratos típicos goianos e churrasco saboroso em ambiente familiar e acolhedor.

Clientes destacam o atendimento cordial e rapidez no serviço, além de um ambiente que evoca o espírito de casa goiana.

